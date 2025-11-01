A fost o noapte de groază, dar plină de culoare și energie în toată țara! Sute de oameni au intrat în jocul magiei de Halloween şi s-au transformat în vampiri, vrăjitoare, vârcolaci sau alte creaturi care au dat viață petrecerilor de basm. Sub lumina difuză a decorurilor de "coşmar" distracţia a fost fără limite!

A fost o noapte de groază… dar în cel mai spectaculos mod! Spiritul Halloweenului a cuprins Capitala, iar localurile s-au umplut de decoruri specifice: pânze de păianjen, lumini difuze și dovleci sculptați. De la costume de vrăjitoare și vampiri, până la personaje din filme celebre, participanții s-au întrecut în creativitate.

Iar petrecăreții au dovedit că nu e doar o noapte a sperieturilor, ci și una a libertății de a fi oricine îţi doreşti.

"Mi-a plăcut dintotdeauna Naruto şi am crezut că mă reprezintă. E o singură zi din an în care poţi să te costumezi în ce vrei tu, să te simţi liber şi să exprimi exact ce vrei", spune un petrecăreţ.

"De la an la an am crescut numrul de participanţi şi experienţă, prin decoraţiuni. La noi toată lumea vine costumată, costumaţii din ce în ce mai interesante de la an la an", spune Andrei Cruceru, organizator petrecere.

La Deva, Halloweenul s-a mutat… în bibliotecă. Printre cărți și lumini difuze, imaginaţia nu a avut limite.

"Acest eveniment a fost acceptat cu interes de către tinerii care au dorit să între în atmosfera specifică de mister şi magie a acestei sărbători pe care am adoptat-o din spaţiul anglo-saxon", spune Sebastian Bara, manager Biblioteca Ovid Densusianu Deva.

La Constanța, cei mici au transformat seara de Halloween în spectacolul bucuriei! Îmbrăcați în monstruleţii au colindat din ușă în ușă, mai ceva ca-n filmele americane. La Sighișoara, străzile cetății au fost scăldate în lumini şi umbre, şi legendele istorice s-au împletit cu magia Halloween-ului.

"Ne-am propus să îmbinăm legenda şi farmecul patrimoniului local cu arta modernă, pentru a aduce la viaţă miturile din Transilvania, într-un mod elegant şi creativ", spune Dimitrii Todirică, preşedintele asociaţiei antreprenorilor locali din Sighişoara

"Turnul cu ceas, care capătă feţe diferite, cât şi clădirile istorice din Cetatea Sighişoarei, care au căpătat toate o înfăţişare mai puţin prietenoasă", spune Ioana Popa, purtător de cuvânt Primăria Sighişoara.

La Reșița însă, cei mici au lăsat dovlecii și costumele deoparte pentru o petrecere… la Grădina Zoologică, unde au sărbătorit ziua lui Mădălin, maimuțica-vedetă.

