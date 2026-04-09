Într-o lume grăbită, unde totul pare să se destrame, există un loc în Hunedoara în care lucrurile se leagă din nou. Prin proiectul "Totul se leagă", în colaborare cu Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, Muzeul Textilelor din Băiţa începe o transformare importantă. Nu mai este doar un loc în care sunt păstrate obiecte vechi. Muzeul se extinde, se modernizează şi devine un spaţiu viu, în care tradiţia este pusă la lucru.

Totul începe simplu, cu o plantă. Dar simplitatea e doar aparenţă. În spatele fiecărui fir de cânepă stă un întreg univers de cunoaştere, transmis din generaţie în generaţie.

"Sunt lucruri care ţin de cultura tradiţională a fiecărei ţări care se ocupă de cultura cânepii. La fel şi la noi, generaţii după generaţii au perfectat un proces tehnologic care le producea fibra dorită pentru un anumit specific", a explicat dr. Florica Zaharia, conservator emerit al The Metropolitan Museum of Art.

Această ştiinţă tăcută, aproape dispărută, este astăzi recuperată, documentată şi reinterpretată. Nu numai la noi, ci într-un dialog deschis cu lumea, prin proiecte realizate împreună cu parteneri precum Asociaţia Ivan Patzaichin- Mila 23, unde tradiţia întâlneşte inovaţia.

"Ideea unui astfel de muzeu este nu de a fi un loc unde vin zeci de mii de oameni. Să fie şi un laborator care să păstreze acest martor al procesului tradiţional", a declarat Teodor Frolu, curator şi co-fondator al Asociaţiei Ivan Patzaichin - Mila 23.

Proiectul "Totul se leagă" marchează şi o nouă etapă - transformarea Muzeului Textilelor din Hunedoara într-un spaţiu viu, un hub creativ, educaţional şi de cercetare. Un loc unde tradiţia nu este expusă în vitrine, ci pusă la lucru.

"Parte din misiunea Muzeului Textilelor este aceea de a ridica textilele la nivelul de artă. Să nu uităm că trăim într-o lume modernă. Este foarte adevărat că pentru a înţelege obiectul textil sau de oricare natură, trebuie să-l vedem", a mai subliniat dr. Florica Zaharia.

