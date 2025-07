O zi obișnuită pe potecile și mai ales în copacii parcului de aventură de la Brașov este o zi în care engleza, franceza sau germana se aud de pe toate cele aproape trei hectare de pădure. La parcul de aventură din Braşov, vin în medie, într-o zi de vacanţă cu vreme frumoasă 250 de vizitataori. Potrivit statisticilor, 75% dintre aceştia sunt turişti străini.

Cât costă biletele

"În iunie am avut turişti din Germania, SUA, Suedia, iar acum din iulie au început să vină cei din Israel", a declarat Liliana Nimăt, reprezentantă parc. Parcul are 16 trasee şi peste 215 ateliere. Iar cei care nu au mai avut până acum ocazia să se aventureze pe astfel de trasee, nu trebuie să se descurajeze. Fiecare traseu are un anumit nivel de dificultate.

"Se bucură de varietatea traseelor, de siguranţă, de echipa pe care o avem, profesionişti, sunt gata în fiecare clipă să ofere ajutor", a declarat Liliana Nimăt, reprezentantă parc. Două ore de distracție în parc costă 110 lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii.

