LOTO 6/49 joi 12 martie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 12 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 12 martie

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

Premiile câştigate la extragerile din 8 martie

La tragerea suplimentară Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea principală Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea principală Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea.

La tragerea suplimentară Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

La tragerea suplimentară Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cugir, Ploiești și Adjud, iar cel de-al patrulea pe AmParcat.ro.

Loto 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker: 18, 24, 41, 16, 20, +10

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus: 6, 7, 9, 9, 2, 3

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc: 2, 9, 8, 8, 8, 7

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc: 2, 6, 1, 1, 6, 1, 3

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 40, 20, 9, 2, 12, 31

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 3, 48, 22, 29, 31, 44

Rezultate trageri suplimentare

Joker suplimentar: 43, 18, 26, 20, 3, +15

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 30, 22, 14, 36, 41, 46

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker: 43, 18, 26, 20, 3, +15

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 9, 8, 11, 22, 7, 25

