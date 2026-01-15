Antena Meniu Search
Loto 6/49 joi 15 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

 Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc sunt programate joi, 15 ianuarie, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câştiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 08:48
Potrivit unui comunicat al Loteriei, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 15,54 milioane de lei (3,05 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 5,54 milioane de lei (1,09 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
La Joker, la categoria I, se consemnează un report de 47,52 milioane de lei (9,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de 690.000 de lei (135.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report de 261.800 de lei (51.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 224.000 de lei (44.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de 42.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de 157.200 de lei (30.900 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 6 + 29, 42, 45, 21, 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 1 9 5 9 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 0 5 8 4 0 

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 8 7 6 3 8 4 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 22, 31, 7, 23, 20, 10

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 6, 17, 33, 12, 16, 1

