Ancheta crimei între copii, din Timiş, scoate la iveală detalii înfricoşătoare. Băieţii de 13 şi 15 ani au plănuit asasinatul în cele mai mici detalii. Scenariul atacului a fost gata acum o lună, iar suspecţii au aşteptat doar momentul potrivit. Ei au fost arestaţi în aceasta seară. O cameră de supraveghere a filmat-o pe victima lor, un elev de 15 ani, în ultimele minute de viaţă.

La şcoală, banca băiatului de 15 ani omorât cu arme albe a fost acoperită astăzi cu lumânări şi mesaje de adio de la colegi. Între timp, procurorii încearcă să afle de ce a fost ucis.

După audieri, suspecţii nu au scos niciun cuvânt. În biroul procurorilor au povestit, însă, tot. Au pus la cale uciderea copilului de 15 ani înainte de sărbătorile de iarnă. Băiatul în vârstă de 13 ani a aşteptat să plece tatăl său la muncă în străinătate şi să rămână doar cu mama, care lucra în ture de noapte. Luni seară, când a rămas singur acasă, l-a chemat în vizită pe cel căruia îi pusese gând rău, sub pretextul că vrea să îi arate ATV-ul pe care l-a primit cadou. Camerele de supraveghere au filmat victima pe drum spre moarte.

"Băiatul a ajuns aici si a fost ademenit în curte de aşa-zişii prieteni. L-au atacat pe la spate şi după ce l-au doborât au chemat un adolescent pentru a-i ajuta să scape de cadavru. Apoi i-au ascuns trotineta în curte şi i-au răspândite prin sat borseta şi cheile, ca să nu ducă spre ei niciun indiciu.", explică Iulia Pop, reporter Observator.

"M-am urcat pe gard şi m-am uitat în interior. Se vedea plin de sânge, pete de sânge. Am sperat că o să fie în viaţă.", spune unchiul lui Mario.

Unchiul copilului omorât, poliţist de profesie, a pornit propria anchetă după dispariţia nepotului său. Speranţele au pierit când băiatul de 13 ani s-a confesat şi a aruncat vina crimei pe complicele lui.

"A zis, Mario e mort. Cum e mort? Da. L-a omorât. Probabil s-au certat şi nu ştiu cum l-a omorât.", adaugă unchiul lui Mario.

Unul dintre minori ar fi mărturisit la audieri că era invidios pe băiatul de 15 ani pentru că avea mai mulţi bani şi era în centrul atenţiei.

"Avem atât de mulţi adolescenţi care comit infracţiuni, care se comportă teriblist, care iau tot felul riscuri tocmai pentru că trăiesc viaţa cumva emoţional. Majoritatea omuciderilor sunt comise de tineri care au suferit o serie de experienţe traumatice.", explică Dan Rusu, criminolog.

Băiatul de 13 ani, care a lovit primul cu arma albă, a fost lăsat în libertate de poliţişti după audieri. Conform Codului Penal, minorii sub 14 ani nu răspund penal, iar cei care comit infracţiuni trebuie monitorizaţi de Direcţia pentru Protecţia Copilului.

"Nu are voie să scape în condiţiile în care a plănuit cu atâta detaliu să facă crima asta. Poate anul ăsta oricine îl supără şi cine nu-i convine să-l omoare că scapă nepedepsit?", menţionează unchiul lui Mario.

După crima din Timiş, autorităţile recunosc.

"Nu avem pârghii pentru a asigura paza noi, pentru acest copil. Se va păstra legătura cu familia lui.", spune Smaranda Marcu, reprezentant DGASPC Timiş.

Îngroziţi, părinţii din localitatea unde a avut loc crima se tem că şi copiii lor vor cădea victimă băiatului violent de 13 ani lăsat în libertate. Pentru a linişti spiritele, mai multe echipaje de poliţie vor patrula non-stop pe străzi.

"Nu îmi e frică, tremur! Nu dorm, nu mănânc!", spune terifiată, mama.

"Copiii nu dorm noaptea, plâng la şcoală. E un caz care a şocat pe toată lumea şi cel mai grav este că cel de 13 ani nu păţeşte nimic.", spune Sîrgean Tanasin, primarul comunei Cenei.

Cazul de la Timişoara pune în discuţie o posibilă reevaluare a legii.

La Brăila, în weekend, un băiat de 10 ani şi-a înjunghiat prietenului de 24 de ori doar pentru a-i fura o jucărie.

Iar la Bucureşti, un bărbat de 50 de ani a fost înjunghiat într-o staţie de tramvai de un copil de 13 ani. Niciunul nu a fost pedepsit pentru agresiuni.

