A stat la masa negocierilor cu cei mai importanţi oameni din lume. O mână de fier, care n-a clipit în faţa deciziilor complicate. Dar, când viaţa a purtat-o pe drumuri grele, şi-a amintit mereu de unde a plecat şi de vorbele mamei care au călăuzit-o spre succes. Invitată în podcastul Shero, Luminiţa Odobescu, consilierul presedintelui, diplomat cu peste trei decenii experienţă şi fost ministru de externe, a dezvăluit provocările care n-au îngenuncheat-o.

Luminiţa Odobescu este diplomat de meserie. cu o experienţă care intimidează - peste trei decenii. În tot acest timp a purtat multe pălării- reprezentantul României la Uniunea Europeană, ministru de Externe sau consilierul preşedintelui. A stat mereu dreaptă în faţa celor mai puternici oameni din lume.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Sunt cunoscută la Bruxelles ca fiind foarte dură în negocieri și în negocieri dificile cu Parlamentul European pentru că una e una alta e alta. Şi eu sunt cunoscută ca negociatoare de noapte", a spus Luminiţa Odobescu, fost ministru de externe.

N-a fost o călătorie uşoară, iar provocările i-au consolidat şi mai apăsat cariera. A fost, de multe ori, deschizătoare de drumuri. Acum, transformă propriile bătălii în lecţii pentru alţii.

"Imediat după ce am revenit din concediu de maternitate, practic am fost obligată să o iau de la zero.Ca și cum nu aș fi avut ceva experiență în perioada respectivă. Sigur, vorbim de anii 90 și ceva. Deci, am pierdut poziția de șef de serviciu pentru că am născut. Și e important să ne ajutăm una pe alta și să înțelegem și să promovăm, de asemenea, femeile în diplomație", a precizat fostul șef al diplomației române.

Oriunde a purtat-o viaţa, drumul a virat mereu acasă.

"Vin de la țară, dintr-un sat, DEDA, județul Mureș, și sunt foarte mândră de acest lucru. Și asta mă ține întotdeauna cu picioarele pe pământ în toată activitatea mea. Mama îmi spunea întotdeauna că trebuie să-ți faci lucruri și meseria cât poți mai bine, să nu te faci de rușine, spunea, că așa e o vorbă la noi în sat. Și spunea, când ai o zi grea, te duci acasă, te culci și o iei de la început", a mai povestit fostul ministru de externe.

Podcastul integral îl puteţi urmări pe canalul de Youtube al Alessandrei Stoicescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰