Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului

Fostul ministrul de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în Cancelaria prim-Ministruli Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

la 04.11.2025 , 14:36
Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan Fostul ministru al Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. 6 februarie 2024 - Hepta

"Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. - Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului", se arată în deretul publicat în Monitorul Oficial.

În luna februarie, preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o în funcţia de Consilier Prezidenţial. Aceasta a rămas consilier La Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.

În ianuarie 2025, Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Marcel Ciolacu.

Luminiţa Odobescu a fost ministru de Externe în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, fiind numită în funcţie în iunie 2023.

Aceasta a fost ambasador şi a deţinut anterior funcţia de consilier prezidenţial pentru afaceri europene. Odobescu a fost şi Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană.

