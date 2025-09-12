Luptă contracronometru în Delta Dunării. Pompierii se chinuie de două zile să stingă focul pe un lac secat
Misiune dificilă pentru pompierii din Tulcea care, pentru a doua zi consecutiv, lupta cu incendiul izbucnit în Delta Dunării.
Intervenţia a fost reluată cu mai multe autospeciale şi echipaje la sol. În sprijinul acestora, două elicoptere Black Hawk au fost trimise în zonă. Lupta cu flăcările este îngreunată de faptul că accesul autospecialelor mari este imposibil, deoarece terenul este mlăştinos, iar incendiul se manifestă pe un lac secat.
Până acum, 5 hectare de vegetaţie au fost făcute scrum, iar pompierii au folosit peste 130 de tone de apă pentru a stinge focul.
