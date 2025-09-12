Luptă contracronometru în Delta Dunării. Pompierii se chinuie de două zile să stingă focul pe un lac secat

Misiune dificilă pentru pompierii din Tulcea care, pentru a doua zi consecutiv, lupta cu incendiul izbucnit în Delta Dunării.

Luptă contracronometru pentru pompierii din Tulcea. Pentru a doua zi la rând se chinuie să stingă incendiul din Delta Dunării.

Intervenţia a fost reluată cu mai multe autospeciale şi echipaje la sol. În sprijinul acestora, două elicoptere Black Hawk au fost trimise în zonă. Lupta cu flăcările este îngreunată de faptul că accesul autospecialelor mari este imposibil, deoarece terenul este mlăştinos, iar incendiul se manifestă pe un lac secat.

Până acum, 5 hectare de vegetaţie au fost făcute scrum, iar pompierii au folosit peste 130 de tone de apă pentru a stinge focul.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰