O femeie de 39 de ani dn Braşov ar fi putut fi victima celui de-al 32-lea femicid de anul acesta. Atacată de soţ chiar sub ochii copilului lor de opt ani, victima a reuşit să fugă şi să ceară ajutor. Până la venirea poliţiştilor, atacatorul s-a baricadat în casă şi a încercat să îşi pună capăt zilelor.

"Au început să se audă zgomote şi ţipete foarte foarte tari. Şi tot striga "Mă sufoc!" sau "Mă omoară!" Şi se tot auzea un Tomp, Tomp, zgomote de genul. Şi am sunat la 112 că eram şi eu şi iubitul meu speriaţi. Cât vorbeam la telefon cu 112 s-a auzit uşa de la apartament, a deschis uşa şi a zburat, a fugit cineva pe scări în jos", a afirmat o martoră.

Martorii au sunat la 112

"Am sunat la 112 că m-a rugat doamna. Era disperată", a mărturisit doamna de la cofetărie.

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Cu ultimele puteri, victima a reuşit să se refugieze împreună cu copilul cel mic în cofetăria de la parterul blocului, până la venirea salvatorilor.

"Deci a fugit mama cu copilul şi pe urmă a sunat fata de la cofetărie la 112. A scos-o pe targă, era tăiată", a spus un vecin.

Soțul femeii ar fi încercat să se sinucidă după atac

După ce şi-a atacat soţia cu brutalitate, bărbatul de 46 de ani s-a baricadat în apartament şi a încercat să-şi pună capăt zilelor. Poliţiştii au forţat uşa şi au reuşit să intre în locuinţă. L-au găsit inconştient.

"Soţia ar fi intentat divorţ, iar soţul nu ar fi suportat prea bine această situaţie. Ar mai fi avut un episod suicidal in luna septembrie. După acel episod în care a fost internat a ieşit din spital la cerere şi s-a întâmplat acest eveniment", a declarat Adrian Radu, prim procuror.

"Soţia, care are trei plăgi, una toracică, una frontală şi una la ureche stângă. Soţul, tentativă după aceea de suicid, intubat, ventilat, în comă", a afirmat Cătălin Clinciu, medic UPU Braşov.

Femeia de 39 de ani e în afara pericolului şi va fi curând externată. Are trei copii cu bărbatul care aseară a încercat să o ucidă. Mezinul a fost martor la scenele de groază.

"Mi s-a pus pielea găină. Nu mai ai siguranţă în România ca femeie", a spus o doamnă.

De la începutul acestui an, 31 de femei au fost ucise în România de parteneri sau de soţi.