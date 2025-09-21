Seară de vis în Capitală! Zeci de mii de oameni au umplut Piața Constituției pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. iMapp Bucharest - Winners League a adus pe scenă artiști din întreaga lume, proiecții grandioase pe Palatul Parlamentului și un moment emoționant și inedit: maestrul Gheorghe Zamfir a urcat pe scenă alături de un DJ internațional. Intrarea a fost liberă, iar publicul a avut parte de o experiență vizuală și muzicală de neuitat.

iMapp Bucharest - Winners League, s-a desfăşurat aseară, în faţa Palatului Parlamentului. Artişti din 7 ţări, toţi câştigători ai unor titluri de renume, au transformat fațada clădirii într-un show de senzaţie: lumini, culori, dar mai ales emoție. Proiecțiile lor spectaculoase s-au întrecut în creativitate și tehnologie pentru a oferi publicului o experiență vizuală de neuitat. Dar să nu uităm că bătălia cea mare s-a dat pentru titlul de cea mai bună creație a serii.

"Veneau toate imaginile şi se potriveau la fix pe fiecare coloană, fiecare geam, tot" a explicat un spectator.

Câştigătorii, o echipă din Bulgaria şi una din Belgia

Șapte creații extraordinare, șapte viziuni unice... dar doar două au cucerit totul! Premiul juriului a mers către echipa din Bulgaria, iar vocea publicului, exprimată în mii de voturi, a ales echipa venită din Belgia.

"Este un câştig faptul că suntem aici. […] Este o competiţie foarte grea, foarte mulţi artişti buni, este chiar uimitor" au spus concurenţii.

Finalul Festivalului George Enescu, imortalizat prin muzică şi proiecţii inedite

Un moment special a fost acordat pentru finalul Festivalului George Enescu, o proiecţie care a atins inimile tuturor.

"Interesantă proiecţia românească, care este pusă în valoare de tradiţie, prin motivele care au fost expuse pe faţadă" a spus un spectator.

Printre cele mai impresionante evenimente a fost un duet care a spart granițele dintre clasic și contemporan, şi care a dovedit că muzica adevărată nu ţine cont de bariere.

Atmosfera vibrantă, energia mulțimii și magia evenimentelor pregătite se vor împleti şi astăzi, pentru cei care iubesc cultura, arta și emoția.

Intrarea este liberă, iar toţi vizitatorii sunt aşteptaţi să mai aibă parte de încă o zi plină de surprize, care promite să fie la fel de spectaculoasă.

