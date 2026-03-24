Mafia reciclării a umplut ţara de palate şi maşini de lux. O reţea de infractori întinsă în 13 judeţe şi în Capitală a adus un prejudiciu de 50 de milioane de euro statului. Schema fraudei era simplă: luat deşeuri de la supermaketuri sau producători de băuturi si le reciclau de mai multe ori. Procuorii au intrat astăzi peste ei.

Mascaţii au stricat liniştea unei reţele care a făcut aproape 50 de milioane de euro în ultimii cinci ani din colectarea de deşeuri. În palatele lor au găsit maşini de lux si covoare de bani. Caracatiţa se întindea în 13 județe și în Capitală. Zeci de indivizi au fost săltaţi şi duşi la audieri. Procurorii îi suspectează că au măsluit tot circuitul de colectare a deşeurilor. Reciclau unoeri doar pe hârtie ca să încaseze bani de la stat.

Cum funcţiona schema

Cele mai multe deşeuri sunt ambalaje din carton sau din plastic. De mai bine de cinci ani, cantităţile de deşeuri raportate pe hârtie erau mult mai mari decât cele colectate în realitate. Indivizii au descoperti cum să fenteze circuitul. Practic, producătorii de ambalaje dar şi supermarketurile au obligaţia să recicleze mai mult de jumătate din marfa pe care o pun pe piaţă - sticlă, plastic, carton ori aluminiu - iar reciclarea poate fi externalizată. Aici intervin firmele de colectare, care strâng ambalajele şi le dau mai departe spre reciclare. Aici, spun procurorii se falsifica întreaga cantitate reciclată. Fie acceeaşi marfă era reintrodusă în instalaţii , fie nu se recicla nimic, dar se făceau acte pentru obţinerea certificatelor şi banilor de la fondul de mediu.

Schema este cunoscută, inspectorii de mediu s-au mai lovit de astfel de înșelătorii dar doar modificarea legii ar putea opri fraudele. "Singurul mod în care aceste practici ar putea fi prevenite este modificare legislației. Există o obligație pentru marii producători de a recupera o parte din ambalajele introduse", a declarat Andrei Corlan, Garda Naţională de Mediu. Procurorii au deschis dosar pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

