Video Magia Coreei de Sud cucerește Bucureștiul. Gusturi exotice și secrete K-beauty la un festival inedit
Coreea de Sud este o destinaţie râvnită de aproape toată lumea, dar la care nu te poţi gândi fără să ai pregătit un buget serios. Ce ar fi dacă vă spunem că un festival cu gastronomie şi dansuri spectaculoase din Seul se află la marginea Bucureştiului?
Preparatele coreene arată impecabil, iar bucătarii gătesc chiar lângă piscină. Pe lângă faptul că pot degusta preparatele tradiţionale, oamenii care sunt prezenţi la festival vor putea admira şi costumele coreene.
Au loc dansuri tradiţionale, spectacole live şi pe parcursul zilelor în care are loc festivalul vor fi organizate şi ateliere pentru copii, demonstraţii de caligrafie sau experienţe senzoriale cu ritualuri tradiţionale.
Produsele de frumuseţe coreene, în centrul atenţiei
Însă în centrul atenţiei rămân produsele coreene. Acestea sunt prezentate de profesionişti iar oamenii care participă la festival le pot chiar testa.
Interesul se vede şi în cifre: anul trecut, pe piaţa din România au intrat peste 160 de tone de produse K-beauty iar femeile sunt din ce în ce mai fascinate de tenul impecabil al tinerelor din Orient. Dacă au curiozităţi, ele pot afla mai multe secrete de frumuseţe chiar la festival.
