Mai multe zone din București rămân fără apă. Anunțul făcut de ApaNova
Mai multe zone din București rămân fără apă în următoarele zile, din cauza unor lucrări programate de modernizare. Anunțul îi vizează pe locuitorii din sectoarele 1, 4 și 6, unde furnizarea apei va fi întreruptă pe intervale de câteva ore.
Pentru mulți bucureșteni, aceste opriri vin exact în mijlocul programului zilnic, ceea ce înseamnă disconfort și necesitatea de a se pregăti din timp.
În Sectorul 6, pe 8 iunie, între orele 08:00 și 17:00, vor fi afectate următoarele zone:
- Intrarea Portocalelor
- Șoseaua Cotroceni
- Splaiul Independenței
În Sectorul 4, pe 10 iunie, între orele 09:00 și 15:00, locuitorii de pe Aleea Secuilor vor rămâne fără apă.
În Sectorul 1, apa va fi oprită în data de 11 iunie, între orele 09:00 și 20:00, pe mai multe străzi:
- Strada Carpați
- Strada Scărișoara
- Strada Parângului
- Calea Griviței
Tot pe 11 iunie, în Sectorul 6, alimentarea cu apă va fi întreruptă între orele 09:00 și 16:00, pe Bulevardul Timișoara.
Oprirea apei este cauzată de lucrări planificate de modernizare a rețelei, potrivit Apa Nova. În aceste intervale, consumatorii vor resimți lipsa totală a apei, motiv pentru care este recomandat să își asigure rezerve din timp.