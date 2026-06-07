Mai multe zone din București rămân fără apă în următoarele zile, din cauza unor lucrări programate de modernizare. Anunțul îi vizează pe locuitorii din sectoarele 1, 4 și 6, unde furnizarea apei va fi întreruptă pe intervale de câteva ore.

Mai multe zone din București rămân fără apă. Anunțul făcut de ApaNova - Profimedia

Pentru mulți bucureșteni, aceste opriri vin exact în mijlocul programului zilnic, ceea ce înseamnă disconfort și necesitatea de a se pregăti din timp.

În Sectorul 6, pe 8 iunie, între orele 08:00 și 17:00, vor fi afectate următoarele zone:

Intrarea Portocalelor

Șoseaua Cotroceni

Splaiul Independenței

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În Sectorul 4, pe 10 iunie, între orele 09:00 și 15:00, locuitorii de pe Aleea Secuilor vor rămâne fără apă.

În Sectorul 1, apa va fi oprită în data de 11 iunie, între orele 09:00 și 20:00, pe mai multe străzi:

Strada Carpați

Strada Scărișoara

Strada Parângului

Calea Griviței

Tot pe 11 iunie, în Sectorul 6, alimentarea cu apă va fi întreruptă între orele 09:00 și 16:00, pe Bulevardul Timișoara.

Oprirea apei este cauzată de lucrări planificate de modernizare a rețelei, potrivit Apa Nova. În aceste intervale, consumatorii vor resimți lipsa totală a apei, motiv pentru care este recomandat să își asigure rezerve din timp.