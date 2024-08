Un tânăr cercetător din cadrul Institutului de Arheologie Chinezesc a venit pentru a treia oară în România, la Dobrovăț, un sat în judetul Iași. Două culturi îndepărtate şi aparent fără nicio legătură s-ar fi intersectat aici în urmă cu mii de ani: Cucuteni și civilizația Yangshao din China. În situl arheologic s-au găsit dovezi care susţin ipoteza.

Nouă case din Cucuteni, obiect de studiu pentru studenţii din China

"Sperăm să găsim, pe baza unei premise vechi pornite de la faptul că între cultura Cucuteni sunt multe similarități cu o cultură preistorică a noastră, Yangshao. Presupunerile noastre sunt că ar fi putut avea loc anumite conexiuni între cele două culturi. Am vrut să găsim dovezi directe sau indirecte, arheologice, să susținem această presupunere. Am găsit multe semințe, cum ar fi meiul, care a stat la baza mâncării în culturile preistorice chinezești, inclusiv în perioada Yangshao care e contemporană cu cultura Cucuteni, din România. Asta e dovada cea mai evidentă pe care am găsit-o, care să susţină conexiunile între culturi", spune cercetătorul Chenghao Wen.

Vezi și

Cele nouă case din situl de lângă Iaşi, vechi de peste 6.000 de ani, sunt obiect de studiu şi pentru studenţii asiatici.

"Am gasit unele similarități între culturile Cucuteni și Yangshao, unele vase cu modele decorative și poate și tipul caselor, dar toți arheologii din România și China, cu toţii încă mai explorează și caută răspunsuri la întrebări", spune Wendan Wang, doctorandă din China.

"Atât Cucuteni cat și Yangshao au aproape aceeași manieră de evoluție. Sunt nenumărate semne și simboluri reprezentate pictural pe vase, prin forma vaselor, dar mai ales prin diferite motive decorative. De exemplu, scrierea danubiana care apare la noi din neoliticul timpuriu e echivalentă cu un gen de scriere care apare și în China la sfârșitul culturii Yangshao", spune Dr. Magda Lazarovici - cercetător științific Institutul de Arheologie.

Din 2019, se caută dovezi în zona Dobrovăț pentru a confirma bănuielile cercetătorilor. Drumul Mătăsii, ca mijloc de transport şi comunicare, ar putea fi o explicaţie pentru elementele comune din cele două civilizaţii.

O echipă din Germania a scanat zona în urmă cu şapte ani. Au descoperit atunci, aici, 20 de locuinţe. Opt dintre ele au fost deja scoase la suprafaţă. Cea mai veche dintre acestea are peste 6.000 de ani.

Șantierul arheologic de la Dobrovăț reprezintă prima colaborare romano-chineză din România

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vă plătiţi datoriile până pe 15 decembrie, ca să scăpaţi de dobânzi şi penalităţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰