O persoană a murit și alte 36 au fost rănite, vineri, în urma unei explozii produse la un șantier naval din New York. Printre răniți se numără și pompieri care au intervenit la fața locului, doi dintre ei fiind grav afectați de o a doua explozie.

Un pompier și un șef de pompieri se aflau în interiorul clădirii când a avut loc o a doua explozie. Ambii au fost grav răniți de unda de șoc a exploziei.

„Aceasta a fost o situație de urgență complexă, care s-a dezvoltat rapid”, a declarat, vineri, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, în cadrul unei conferințe de presă.

Mai multe persoane au sunat la pompieri în jurul orei 15:30. Acestea au raportat fum și doi muncitori blocați în subsolul unei structuri metalice, din spatele șantierului naval, a declarat comisarul pompierilor, Lillian Bonsignore, mai arată sursa.

Echipajele de pompieri și cele de urgență medicală au ajuns rapid la fața locului. La scurt timp a avut loc o explozie, provocând răni grave mai multor pompieri și câtorva civili, a spus Bonsignore. O persoană a murit la fața locului.

„Spațiile închise sunt operațiuni foarte periculoase pentru orice salvator”, a spus șeful departamentului, John Esposito.

Șeful pompierilor este în stare critică, dar stabilă, potrivit medicului șef al departamentului de pompieri, Dr. David Prezant.

Incendiul era încă sub control vineri noapte, cu peste 200 de pompieri încă la fața locului, a declarat Mamdani. O anchetă privind cauza incendiului va începe cât mai curând posibil, a mai precizat el.

