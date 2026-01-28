Antena Meniu Search
Polonia interzice vehiculele electrice chinezeşti în bazele sale militare. Autorităţile spun că datele colectate de maşinile moderne ar putea fi accesate de serviciile de informaţii străine.

28.01.2026

Nici parcarea nu mai este permisă în apropierea locurilor strategice. Personalului militar i s-ar putea interzice să îşi conecteze telefoanele de serviciu la computerele de bord ale acestor vehicule. Ministerul de Externe al Chinei a criticat decizia.

