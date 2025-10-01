Ne protejăm copiii de alcool, de tutun sau jocuri de noroc prin educaţie, dar şi prin lege: este interzisă vânzarea către minori a acestor produse. Realitatea este că lăsăm copiii complet nesupravegheaţi acolo unde sunt altfel de pericole, poate chiar mai mari, în mediul virtual. Sunt și unii părinţi care poate nici nu şi-au pus vreodată problema asta, aşa că până la urmă copiii ajung să aibă acces la pornografie sau bullying. Statul vrea să schimbe asta în România: senatorii pregătesc o lege care să impună control parental și o verificare strictă a vârstei atunci când un copil își face cont pe o rețea socială. Reţelele sociale ar putea fi interzise celor mai mici de 16 ani. Aproape jumătate dintre copiii români pierd pe internet mai mult de 6 ore pe zi. Cei mai mici utilizatori au doar 5 ani.

Facebook, TikTok sau Instagram, refugiul copiilor, loc de întâlnire, glume, iar în cazurile grave, de bullying sau hărţuire. Rețelele sociale ar putea fi interzise utilizatorilor care nu au împlinit 16 ani. România discută acum despre așa-numitul majorat digital, după model european. Senatorii pregătesc o lege care să impună control parental și o verificare strictă a vârstei atunci când un copil își face cont pe o rețea socială. Realitatea îngrijorătoare arată că aproape jumătate dintre copii pierd peste 6 ore pe zi online.

Bunic: (Au) zece ani.

Reporter: Şi au telefon mobil?

Bunic: Da.

Reporter: Pe ce aplicaţii staţi voi cel mai mult?

Nepoţi: Roblox şi TikTok.

Reporter: Câte ore staţi pe telefon?

Nepot: Eu stau 7 ore în total.

Generaţia Alpha preferă distracţia online, iar părinţii pierd lupta cu tehnologia

Acaparaţi de viaţa virtuală, copiii din generaţia Alpha găsesc cu greu sensul distracţiei şi jocurilor faţă în faţă. Iar pentru părinţi, lupta pare pierdută din start.

Reporter: De la ce vârstă folosesc ceie mici telefoane?

Bunică: Din păcate, cam de pe la 8 ani. Era pandemie şi părinţii s-au gândit să le facă o ocupaţie şi le au făcut cu vârf şi îndesat. Nu mai pot fără, acum...

Autorităţile vor şi ele un "majorat digital", adică o vârstă minimă pentru accesul liber pe aplicații și rețele sociale. Platformele care nu respectă noile reguli ar putea fi sancționate cu amenzi între 0,5 - 3% din cifra de afaceri anuală globală.

"Dacă în offline vârsta majoratului este de 18 ani, în online este vârsta de 16 ani. Noi nu interzicem accesul copiilor în mediul online, dar acest acces de face cu un dublu filtru" a explicat iniţiatorul proiectului, Nicoleta Pauliuc.

Conţinutul la care sunt expuşi copiii în mediul online creează dependenţe

Scopul este protejarea minţilor fragile. În prezent, copiii pot conversa online cu necunoscuţi, iar conţinutul la care sunt expuşi creează dependenţe. Şi uneori, platformele sau prădătorii de pe ele reuşesc să ocolească şi un control parental strict.

"E o situaţie destul de nasoală pentru un adolesceent să nu poată să aibă acces. Vârsta de 16 ani mi se pare ok. Pe mine, de exemplu mama mă controla. Totul trebuie făcut sub control" a explicat o tânără.

Implementarea treptată a "majoratului digital", cea mai bună soluţie

Studiile făcute în ultimii ani arată că victimele sigure ale ecranelor sunt copiii între 5 şi 10 ani, care nu ar trebui să aibă acces la platformele de socializare.

În România, 48,3 % dintre copii petrec peste 6 h/zi online. Dintre aceştia, 32% folosesc TikTok, 21% folosesc Instagram, 19% folosesc Facebook şi 17% folosesc Snapchat.

Franța are o astfel de lege în vigoare încă din iulie 2023. Aceasta interzice conturile pe reţele sociale pentru copii sub 15 ani fără acord parental.

