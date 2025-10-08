Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei

Tragedie cumplită într-o comună din Dâmboviţa. O femeie de 43 de ani, copleşită de griji şi dezamăgiri, s-ar fi sinucis alăuri de fiul ei de doar 5 ani. Apropiaţii susţin că femeia intrase în depresie după ce şi-a cumpărat o maşină şi a constatat că era defectă, lucru care a afectat-o peste măsură, potrivit surselor Observatornews.ro.

Soțul femeii este plecat din țară, iar marţi seară, femeia i-ar fi spus mamei sale că vrea să se sinucidă. Mama a încercat să o liniștească, însă dimineață, când a mers să o verifice, era deja prea târziu, aceasta își dăduse foc în locuință, potrivit surselor Observatornews.ro. Victima nu era știuta cu probleme psihice.

În jurul orei 06:00, pompierii au fost chemați să intervină la un incendiu izbucnit într-o casă din satul Valea, comuna Pietrari. La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau într-o cameră, iar în interior au fost găsite două persoane în stare de inconștiență. Echipajele SMURD și SAJ au efectuat manevre de resuscitare, însă fără succes. Victimele, femeia de 43 de ani și fiul ei, au fost declarate decedate.

Vecinii au povestit că, înainte de tragedie, o femeie din localitate a sunat la 112 și a anunțat că vecina sa s-a încuiat în casă cu copilul și a amenințat că își dă foc. Din păcate, apelul nu a fost suficient pentru a o salva.

Ce spune poliţia

În această dimineață, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, polițiștii din cadrul Secției Nr. 5 Poliție Rurală Voinești au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie, de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, și a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii.

Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii au identificat, din nefericire, două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 5 ani. Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Dacă te confrunți cu gânduri suicidare sau ai nevoie de sprijin, poți suna la Serviciul de Urgență 112, la TelVerde Antisuicid 0800 801 200, gratuit, vineri-sâmbătă-duminică între orele 19:00 și 7:00, sau poți trimite oricând, de oriunde, un e-mail către [email protected]. Copiii pot cere ajutor NON-STOP la Telefonul Copilului 119, numărul unic național de urgență pentru copii!

