Mamă și fiul său de 5 ani, morți într-un incendiu în satul Valea, Dâmbovița. Femeia a ameninţat că se sinucide

O femeie de 43 de ani și fiul ei de 5 ani au murit intoxicați cu fum, marți dimineață, în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din comuna Pietrari, satul Valea. Deși pompierii au intervenit rapid, victimele au fost găsite în stare de inconștiență și nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Anterior, o altă femeie din localitate a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc.

Incendiu în satul Valea, Dâmbovița, la o casă. Înăuntru erau o femeie și fiul ei, care au murit în urma expunerii la fum. În această dimineață, în jurul orei 06:00, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din comuna Pietrari, satul Valea, conform ISU Dâmboviţa.

Garda de Intervenție Voinești a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, iar în sprijin au intervenit două autospeciale de stingere de la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, precum și două ambulanțe SAJ.

Victimele nu au răspuns manevrelor de resuscitare

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul unei camere. Pompierii au pătruns în locuință unde au fost găsite două persoane în stare de inconștiență. Acestea au fost extrase și preluate de echipajul SMURD prezent la fața locului. Este vorba de o femeie de 43 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 5 ani. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, cele două persoane nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate.

Incendiul a fost lichida prompt. Acesta a afectat materiale textile pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, iar întreaga locuință a fost inundată cu fum. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost o acțiunea intenționată de aprindere, cercetările fiind preluate de instituțiile abilitate"

Dacă te confrunți cu gânduri suicidare sau ai nevoie de sprijin, poți suna la Serviciul de Urgență 112, la TelVerde Antisuicid 0800 801 200, gratuit, vineri-sâmbătă-duminică între orele 19:00 și 7:00, sau poți trimite oricând, de oriunde, un e-mail către [email protected]. Copiii pot cere ajutor NON-STOP la Telefonul Copilului 119, numărul unic național de urgență pentru copii!

