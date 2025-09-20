Motoare turate la maximum și adrenalină la cote record, weekendul acesta, la Mamaia! Stațiunea se transformă în circuit de raliu și găzduiește prima ediție a Mamaia Rally Show, unde piloți din România şi din strinătate își vor demonstra măiestria. Iar suspansul nu se oprește aici. Chiar dacă vorbim despre un show, la final competiţia va avea și un câștigător.

Sezonul estival s-a încheiat, dar la Mamaia adrenalina abia acum atinge cote maxime. Prima ediție a Mamaia Rally Show a transformat stațiunea în circuit, unde piloți renumiți din România, dar și din Bulgaria, Italia, Turcia și Spania vor face spectacol.

Liniștea din Mamaia a fost înlocuită de sunetul motoarelor turate. Cei mai buni piloți din România, dar și din Europa se întrec într-o competiție plină de adrenalină. Mașinile cu peste 300 de cai putere au fost special configurate pentru un traseu plin de provocări.

"Este o acțiune mare, aici pe circuit cu săritori pe macadam, cu săritor pe asfalt, cu derapaje spectaculoase. Este un bun ambasadador pentru litoralul nostru, pentru Mamaia, pentru România", spune Edwin Keletin, director concurs.

"O mașină potrivită pentru un traseu spectaculos, gândită să fie pentru public, pentru că sunt foarte multe derapaje legate dintr-un viraj în altul plus acele săritori, deci este deliciul publicului garantat", spune Valentin Porcișteanu, pilot.

Reporter: Cum este asflatul aici, în Mamaia?

Bogdan Marișca, pilot: Foarte călduros, de la public vine povestea.

În dreapta lui Bogdan s-a urcat David, un tânăr din București care a avut şansa să participe la antrenamentul pentru cursă.

Iar experiența a fost pe măsura așteptărilor. "Mi-a plăcut la maxim, efectiv. Cumva îmi pare rău că au fost doar două ture, adică eu mi-aș fi dorit mai mult, a fost absolut genial. Dacă ai o ușoară frică, după prima tură îți trece, adică e o super senzație, săriturile într-adevăr sunt un pic mai scarry, când vezi cerul și după vezi pământul, e o senzație", spune David.

"A fost greu să-l organizăm în așa fel încât să fie spectaculos și pentru piloți și pentru spectatori, însă cred că ne-a ieșit", a declarat Simone Tempestini, pilot.

Competiția continuă și mâine, iar la final cel mai bun pilot va fi premiat.

