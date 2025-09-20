Mamaia schimbă distracția pe adrenalină pură! Bolizi de milioane, motoare turate la maximum și dueluri unu la unu - toate vor transforma stațiunea într-o arenă a vitezei, la prima ediție a evenimentului Mamaia Rally Show! După ce ieri și-au testat forțele la antrenamente, mâine se decide cine pleacă acasă cu marele trofeu.

20 de piloți de elită, de la campioni naționali la maeștri mondiali ai volanului, vor transforma Mamaia într-un show de zile mari! Traseul spectaculos, pregătit chiar în nordul stațiunii, devine terenul duelurilor pe viață și pe trofeu.

"Un aperitiv pentru lumea raliurilor, lumea fascinantă a raliurilor, care sunt complexe, lungi, câteodată greu de urmărit pentru că trebuie să respecţi ore de închidere a traseelor, să urci în munţi" a explicat unul dintre organizatorii raliului.

"Un spectacol pe care vă invit personal să faceţi tot posibilul, să ajungeţi la acest spectacol, pentru că va fi un spectacol de neratat" a spus un alt ogranizator.

"Sper să fie bine primit de pasionaţii de motorsport din Constanţa, dar şi de cei care sunt curioşi să urmărească un eveniment de genul" a spus un pilot de raliu.

Mamaia Rally Show reuneşte atât piloţi din România, cât şi din străinătate

Alături de campionii noștri intră pe pistă și greii motorsportului european, gata să dea totul pentru marele trofeu! Duelul se anunță exploziv: străinii vor să plece acasă cu marele premiu, dar piloţii noștri nu vor să-l scape din mâini.

"Mamaia Rally Show începe în forţă de la prima ediţie, chiar mă bucur că fac parte din această poveste. Va fi un show super frumos. […] Cu mulţi piloţi rapizi, care vor fi aici, special pentru a face spectacol. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă, multe derapaje , sărituri. viraje abordate într-un mod spectaculos" a explicat un pilot.

Şi cum Mamaia Rally Show transformă stațiunea într-o arenă a vitezei și a curajului pe patru roți, iar publicul are intrare liberă la tot spectacolul. Mâine aflăm cine va pleaca acasă cu marele trofeu.

