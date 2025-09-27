MApN anunță că 2.400 de militari francezi intră în România pentru exercițiul Dacian Fall 2025

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, sâmbătă, că 2.400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară până la data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.

"Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. Aşa că dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiu DACIAN FALL 2025", precizează sursa citată.

Potrivit acesteia, exerciţiul are loc în perioada 20 octombrie -13 noiembrie şi se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara.

În acest exerciţiu vor fi implicaţi 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate - Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania. Secvenţele de instruire vor avea loc pe teritoriul României şi al Bulgariei.

