Sute de mii de ucraineni, fără căldură după un nou val de atacuri ruseşti. Kievul, lovit cu rachete balistice

Sute de mii de oameni din Odesa şi Kiev au rămas fără căldură şi fără apă după atacuri masive ale forţelor ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Aproximativ 2.600 de clădiri rezidenţiale suplimentare din Kiev au rămas fără încălzire din cauza loviturilor nocturne efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunţat joi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, potrivit AFP, Reuters şi DPA.

''Ca urmare a atacurilor masive din cursul nopţii, încă aproximativ 2.600 de imobile sunt private de încălzire'', a declarat Kliciko. El a amintit că cel puţin 1.000 de blocuri rămăseseră deja fără încălzire după atacurile ruse din ultimele săptămâni asupra infrastructurii energetice ucrainene.

300.000 de oameni în întuneric, după atacul din Odesa

Primarul Kievului a precizat că atacul cu rachete balistice efectuat de forţele ruse a rănit două persoane, dintre care una grav. În oraşul Odesa, din sudul Ucrainei, circa 300.000 de oameni au rămas fără curent electric şi alimentare cu apă după un atac rus, a anunţat joi, pe Telegram, vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba. Acesta a adăugat că aproape 200 de clădiri din oraş nu mai au încălzire, în timp ce în oraşul Dnipro 10.000 de consumatori au rămas fără încălzire în locuinţe.

Guvernatorul regiunii Odesa, Serhii Lîsak, a scris pe Telegram că o persoană a fost rănită, iar alte 23 primesc sprijin psihologic în urma unui atac cu drone rus ce a lovit un bloc cu nouă etaje. De asemenea, un incendiu a izbucnit la un echipament al infrastructurii electrice locale, a precizat guvernatorul.

Valuri de atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Atacurile ruse cu drone au avariat un supermarket şi mai multe tarabe într-o piaţă din Odesa. Compania de energie electrică DTEK a precizat că Rusia a atacat o termocentrală ucraineană în cursul nopţii de miercuri spre joi, cauzând avarii semnificative. ''Este al 11-lea atac masiv asupra termocentralelor companiei noastre începând din octombrie 2025'', a scris DTEK pe Telegram, fără a oferi alte detalii.

Armata rusă ţinteşte sistematic centrale electrice şi infrastructura energetică din Ucraina. Moscova afirmă că acestea sunt ţinte militare întrucât electricitatea generată este utilizată de către industria de armament ucraineană. Din cauza atacurilor ruse continue, milioane de civili ucraineni sunt expuşi temperaturilor extrem de scăzute.

