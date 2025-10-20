Mii de oameni din Capitală au umplut ieri străzile la marşul "Împreună pentru Siguranţa Femeilor" . Mesajul a fost clar: stop femicidelor. Participanţii au adus cu ei şi pancarte cu mesaje prin care au cerut acţiuni ferme pentru apărarea victimelor violenţei şi pedepse mai dure pentru agresori. Manifestaţii similare au avut loc şi în alte oraşe din ţară.

A fost mesajul clar şi răspicat al celor 200 de persoane care au participat ieri la Marşul "Împreună pentru Siguranţa Femeilor" organizat la Iaşi. Participanţii au purtat pancarte cu mesaje prin care condamnă violenţa împotriva femeilor.

Un marş a fost organizat şi la Arad. Aici, 60 de persoane au participat la mişcare.

"Vrem ca femeile să nu mai fie bătute, maltratate, chinuite, vrem să aibă şi ele drepturile egale şi să trăiască în linişte", a decarat Carmen Gendelon, preşedinte ONG.

Articolul continuă după reclamă

Susţinătorii initiaţivei au ieşit în stradă pentru a cere Guvernului şi Parlamentului măsuri urgente care să prevină femicidele şi să vină în sprijinul victimelor.

"M-am alăturat acestui ONG pentru că susţin această cauză şi în Parlamentul României, fac parte din Comisia România fără violenţă şi cred că împreună, aşa cum spune şi sloganul pe care îl am în faţă, împreună trebuie să arătăm că ne pasă şi femeile nu trebuie să mai fie maltratate", a spus o participantă.

"Stop femicidelor" s-a strigat şi la Bucureşti, în Piaţa Universităţii, dar şi în alte orașe din România, inclusiv la Cluj, Timișoara sau Sibiu.

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰