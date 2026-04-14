În Timișoara, bucuria Învierii a umplut din nou străzile orașului. De 33 de ani mii de credincioși, din diferite culte, au pornit împreună în tradiționalul Marș al Învierii, un simbol al unității și al credinței. Cu rugăciuni și muzică de fanfară, procesiunea a transformat centrul orașului într-un loc plin de emoție. Unii credincioși au venit de la sute de kilometri pentru a participa la eveniment.

Fanfara care i-a însoțit pe tot traseul a înduioșat deopotrivă tineri, bătrâni și familii cu copii.

"De loc sunt din Botoșani. Am ținut mult să fiu anul acesta la marșul învierii. Dumnezeu să ne ajute să fim toți oameni buni" a spus un credincios.

"Foarte emoționant, foarte emoționant, foarte profund. Ne bucurăm de spectacol, de învierea domnului" a spus o credincioasă.

"Pentru a merge mai departe, pentru a fi mai buni, pentru a trăi în pace în armonie, e nevoie să ne unim, indiferent de religie" a spus un alt credincios.

Evenimentul este unic în țară.

"E o tradiție extrem de frumoasă. Împărtășim bucuria Învierii și o facem într-un mod extrem de incluziv. Aici sunt timișoreni din toate bisericile. Muzică, bucurie" a spus primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz.

"Doar în Timișoara și numai în Timișoara, o dată pe an, toate bisericile transferă serviciile religioase în a doua zi de Paște și îl înalță pe cel înviat de aici din zona zero a Timișoarei" a spus organizatorul marșului, Jean Chiforeanu.

Punctul final al marșului a fost Parcul Rozelor, unde credincioșii au participat la momente speciale de rugăciune și închinare.

