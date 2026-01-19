Într-o lume marcată de diferenţe şi etichete dureroase, gestul indianului care şi-a pus viaţa în pericol ca să salveze o fetiţă dintr-un lac îngheţat din Craiova ne reaminteşte o lecţie simplă: umanitatea nu are naţionalitate. Aproape jumătate de oră a ţinut-o deasupra apei bărbatul de 47 de ani, până când pompierii au ajuns. Un gest de curaj dus până la sacrificiu care a atins multe inimi în mediul online. Mulţi vor acum să-l ajute pe muncitorul indian prin donaţii. Patronul său i-a promis însă că-i va da liber cât să meargă să-şi vadă fetiţa - cea care i-a şi activat instinctul de salvator în după-amiaza de sâmbătă.

Sunt imaginile care au topit o ţară întreagă. Pe o sanie, Vipan, muncitorul din India, se târăşte pe lacul îngheţat din Parcul Romanescu. Bărbatul reuşeşte să o prindă de mână pe fetiţa de 5 ani, moment în care stratul de gheaţă cedează şi cade şi el în apa rece. În scurt timp, încă un trecător îşi face curaj şi le sare în ajutor. Pentru copilă, sunt minute vitale.

De pe patul de spital, Vipan Kumar povesteşte cu emoţie momentul care l-a făcut erou. Are 47 de ani şi din 2024 lucrează în construcţii la o firmă din Dolj. Sâmbătă, în ziua liberă, se plimba cu fratele său în parc când a auzit ţipetele speriate ale fetiţei. Atunci i s-a activat instinctul de părinte.

20 de minute pe gheață, până la sosirea ajutoarelor

Vipan o ţinea în braţe deja de 20 de minute pe fetiţă când, pe lac, a apărut Mădălin, un craiovean de 48 de ani care a reuşit să-i ţină la suprafaţă pe cei doi până au venit pompierii.

Asta ar fi încercat să facă şi tatăl fetiţei.

Tatăl fetiței a încercat să intervină

"Tatăl a alergat imediat după ea, dar în momentul în care a pus piciorul pe gheaţă, fiind greu, a început să se rupă. Fata a fugit în continuare fiind ușoară", a mai spus Mădălin.

Povestea cu final fericit s-a viralizat rapid. Zeci de mesaje au umplut online-ul, iar pe Facebook, oamenii au început să doneze pentru a-l ajuta pe salvatorul fetiţei.

"Sunt fericit! Am şi eu o fetiţă. În India, o fetiţă la fel. M-am gândit la ea ca şi cum ar fi fost fetiţa mea de asta am încercat să o salvez", a transmis Vipan Kumar, muncitorul indian.

Impresionat este şi patronul firmei unde lucrează care i-a promis că, după ce iese din spital, îi va da concediu ca să meargă acasă să îşi vadă familia.

Gestul eroului din India, apreciat și de angajator

"E o persoana cuminte, muncitoare, ascultătoare. Are o fetiţă de 8 ani. Ei sunt persoane loiale, foarte ajutătoare, umile", a declarat Lilian Ghirghişan, patronul lui Vipan.

După exemplul său de omenie şi sacrificiu, indianul va primit titlul de cetăţean de onoare al Craiovei.

"Chiar a fost o minune şi chiar merită titlul de cetăţean de onoare al oraşului", a precizat o femeie.

"A fost groaznic ce s-a întâmplat. Eu n-aş fi putut să fac nimic pentru că nu știu să înot, dar dacă ar fi fost copilul nu m-aş mai fi gândit la asta", a continuat altă persoană.

"E un gest frumos foarte frumos din partea lui. Câţi am văzut acolo pe margine, niciun român nu sărea cum a sărit străinul", a mai spus un localnic din Craiova.

Poliţia nu a deschis, deocamdată, o anchetă, însă cazul este investigat de cei de la DGASPC Dolj.

