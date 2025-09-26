6 copii, doi dintre ei bebeluşi, au pierit, în doar două săptămâni, în cel mai mare spital de pediatrie din Moldova. Cu toţi sufereau de boli grave, dar cu toții s-au infectat cu o bacterie nosocomială.

Reprezentanții Ministerului Sănătății ezită să facă vreo legătură între moartea pacienților și infecție până nu văd rezultatul autopsiilor. Dar secţia de terapie intensivă a fost închisă. S-a întâmplat abia după ce un copil a murit, iar alţi doi au contractat bacteria ucigaşă. Numărul infectărilor a crescut, fulgerător, la 9. Ministerul Sănătăţii a trimis corpul de control, iar DSP a amendat deja personalul.

"Abia acum realizez că acolo se murea"

"Acum realizez și eu ca am fost la momentul nepotrivit la spital. Noi practic ne-am prezentat la UPU și de la UPU au considerat că trebuie să urcăm să fim internate pe secția de ATI. Am stat acolo 3 zile. Totul a decurs bine. I-au pus un cateter și ei ca nu îi găseau venele. Am urcat la etajul 8 că starea ei era stabilă și seara a început să facă febră foarte mare și se înrăutățea starea ei și a doua zi ne-au întors la secția de ATI și vedeam ca pe zi ce trece era tot mai deteriorată starea. Mai avea și zile bune. Alaltăieri era ok, ieri și astă noapte a suferit foarte foarte mult. Am impresia că acum abia realizez că acolo se murea. Când am ajuns săptămâna trecută în ATI un copil a murit. Avea 8 ani copilașul", a declarat mama fetiţei de 12 ani moartă astăzi.

Această mamă şi-a privit fetiţa de 12 ani într-o suferinţă cumplită până la ultima ei suflare. Avea imunitate zero din cauza sindromului Edwars de care suferea, la fel ca ceilalţi 5 copii care au murit fulgerător în ultimele două săpămâni. Toţi cu diferite comorbidităţi. Femeia acuză că regulile de igienă nu erau respectate de tot personalul spitalului şi crede că fetiţa ei a luat bacteria ucigaşă din prima zi, de la un cateter.

"Ea era practic deshidratată, am ajuns acolo pentru deshidratare, deci pentru nicio altă problemă, nu ceva viral, nu nimic. Dacă o asistentă îşi ia botoşei înainte de a intra în salon şi halat, dar vine alta care nu e echipată... Nu înțelegeam rostul acestor echipamente. Una da și una nu. Eu am crezut că la ATI trebuie să fie cea mai sterilă, curată unitate dintr-un spital. În schimb, am realizat că e cea mai infectă", mai spune mama copilei.

La câteva ore după moartea fetiţei, un băieţel de doar două luni a murit cu acelaşi diagnostic crunt: bacteria Serratia. În total, 9 copii au fost infectaţi în ultimele trei săptămâni.

Pe 7 septembrie au depistat cadrele medicale de la ATI a spitalului de copii din Iaşi primul caz. Copilul a fost pus imediat sub tratament cu antibiotice. O săptămână mai târziu se înregistra pe aceeaşi secţie şi primul deces. Un copil de doar o lună şi 3 zile. Pe 15 septembrie s-a declarat focar pentru că existau deja 3 cazuri confirmate. De atunci nu s-au mai făcut internari pe această secţie.

Infecţia ar fi pornit de la nişte flori

Şi abia atunci secţia a fost închisă. "Toţi pacienţii sunt imunocompromişi cu spitalizare prelungită care stau la noi în spital de 2-3 luni de zile. Prin afecţiunile lor de bază. Nu am depistat sursa. Toate culturile pe care le-am luat de pe suprafeţe din apă din ventilaţie de pe mâinile personalului din scurgeri din soluţii sterile toate au ieşit negativ. Mai avem încă culturi în lucru", a declarat Ionescu Cătălina, Director medical Spitalul Sf Maria.

Deşi în spital se vorbeşte că sursa infecţiei ar fi pornit de florile din cabinetul şefei secţiei de la Reanimare, reprezentanţii unităţii nu confirmă această ipoteză.

"Acest lucru e puţin fortat. pacientii stau in terapie intensiva izolati nu merg în cabinetul medicului şef. Literatura prezintă acest germen în tot ceea ce este din mediu. Sunt unii dintre pacienţii care prin boala lor de bază evoluţia era nefavorabilă. E foarte greu de spus dacă această infecţie şi-a pus amprenta dar nu pot să spun că a determinat decesul. Afecţiunile lor erau foarte grave", a declarat Ionescu Cătălina, Director medical Spitalul Sf Maria.

Cel mai mic copil infectat are doar o lună, iar cel mai mare 15 ani. Ministrul Sănătăţii spune că este inacceptabil ca infecţiile nosocomiale să mai facă victime în 2025 şi a trimis corpul de control la cel mai mare spital din Iaşi, în timp ce DSP aşteaptă rezultatele probelor.

"O echipă mixtă formată din specialişti DSP Iaşi s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situaţiei, analizarea documtentelor emdeicale şi prelevarea probelor biologice", a declarat Marius Voicescu purtător de cuvânt DSP Iași.

"DSP a aplicat amenzi medicului epidemiolog din spital în valoare de 10.000 de lei, medicului ATI în valoare de 10.000 de lei şi unităţii sanitare în valoare de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor în astfel de situaţii", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Până acum, niciun părinte nu a depus plângere, însă poliţiştii s-au autosesizat şi fac şi ei cercetări.

