În Ardeal, s-a încheiat un pelerinaj impresionant. Mii de oameni, din toate colțurile țării, și-au lăsat casele, au pornit la drum pe jos și s-au adunat în curtea Mănăstirii Nicula. S-au rugat zi și noapte la icoana făcătoare de minuni. Iar astăzi, de hramul mănăstirii, au participat la slujba dedicată Maicii Domnului.

Mii de oameni, umăr la umăr, uniți în rugăciune. În liniște deplină, cu mâinile împreunate și capul plecat, ascultă slujba.

E finalul unui pelerinaj unic. Cel mai mare din Ardeal. Trei zile și trei nopți de evlavie, zeci de kilometri parcurși pe jos, nopți sub cerul liber. La 13 ani, Mihai e pentru prima oară la pelerinaj, cu mama, bunica și sora sa.

Mihai: Aici rugăciunile chiar se împlinesc.

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Reporter: Ați înoptat sub cerul liber, nu?

Mihai: Da, a fost foarte frumos. O experiență inedită. […] Maica are o putere. Spui rugăciunea și dorința și imediat ți-o îndeplinește.

Un crez care îi aduce pe mulți, aici, an de an.

Legenda icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni

Azi noapte, icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, a fost scoasă din biserică și așezată în aer liber. Este un moment care are loc o singură dată pe an.

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Icoana a fost pictată de preotul Luca din Iclod și se spune că în urmă cu peste 300 de ani a lăcrimat timp de 26 de zile. De atunci, e considerată făcătoare de minuni.

Din mulțime, Irina povestește că ei, rugăciunile i-au fost auzite. În cele mai grele momente.

"M-am rugat pentru fetița mea, a fost foarte bolnăvioară și am venit la Maica Domnului și am îngenunchiat și am plâns. Fata era foarte grav bolnavă și acum e mare, are 23 de ani, are și un copilaș și e sănătoasă, slavă lui Dumnezeu și Maicii Domnului de la Nicula" povestește Irina.

La fel ca ea, sunt și alți pelerini care revin an de an la Nicula.

"Maica Domnului a făcut minuni cu noi, aici, pe locul ăsta"

"Îmi place aici pentru că mă rog bunului Dumnezeu pentru familia mea, pentru tot ce este bun să ne dea bunul Dumnezeu" spun oamenii.

Mănăstirea Nicula e acum unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Așezământul monahal este cunoscut și pentru tradiția picturii pe sticlă.