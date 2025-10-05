Mașină făcută bucăți de tren la o trecere de cale ferată din Suceava. Victima, încarcerată
Un bărbat a fost rănit grav, duminică, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Trei Movile, județul Suceava. Victima, care a suferit multiple traumatisme, a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri dintre fiarele autoturismului, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, duminică, în legătură cu faptul că un autoturism a fost lovit de tren, la o trecere la nivel cu calea ferată, pe raza localităţii Trei Movile, comuna Şcheia.
La faţa locului s-au deplasat două echipaje cu accesorii pentru descarcerare, ambulanţa SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, cu medic.
"În interiorul maşinii a rămas încarcerată o persoană. Aceasta este conştientă, cu multiple traumatisme, iar pompierii militari lucrează pentru extragerea ei", au precizat pompierii.
Bărbatul a fost scos din maşină, iar echipajul de pe ambulanţă a început să îi acorde îngrijiri medicale.
Rănitul urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Suceava, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.
