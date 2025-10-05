Un bărbat a fost rănit grav, duminică, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Trei Movile, județul Suceava. Victima, care a suferit multiple traumatisme, a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri dintre fiarele autoturismului, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Mașină făcută bucăți de tren la o trecere de cale ferată din Suceava. Victima, încarcerată

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, duminică, în legătură cu faptul că un autoturism a fost lovit de tren, la o trecere la nivel cu calea ferată, pe raza localităţii Trei Movile, comuna Şcheia.

La faţa locului s-au deplasat două echipaje cu accesorii pentru descarcerare, ambulanţa SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, cu medic.

"În interiorul maşinii a rămas încarcerată o persoană. Aceasta este conştientă, cu multiple traumatisme, iar pompierii militari lucrează pentru extragerea ei", au precizat pompierii.

Bărbatul a fost scos din maşină, iar echipajul de pe ambulanţă a început să îi acorde îngrijiri medicale.

Rănitul urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe Suceava, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

