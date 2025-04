Are 15.000 de kilometri făcuţi în ultimii aproape 6 ani și o misiune clară primită chiar de la Papa Francisc: să fie în slujba binelui. Mașina cu care Sfântul Părinte a călătorit în timpul vizitei sale în România este condusă acum de surorile franciscane. A ajuns la Timișoara și este folosită în centrul unde pacienții cu boli în stadii avansate beneficiază de îngrijire paliativă.

Șase ani au trecut de la vizita istorică a Papei Francisc în România. De atunci, mașina cu care Suveranul Pontif s-a plimbat prin capitală e condusă de surorile franciscane. Cu recunoștință.

E o mașină modestă. Dar îngrijită ca o bijuterie. A fost cadoul Sfântului Părinte pentru Fundația Caritas a Diecezei de Timișoara, un loc unde pacienții cu boli în stadii avansate beneficiază de îngrijire paliativă. Cu această mașină Papa Francisc s-a deplasat de la aeroport la Palatul Cotroceni și apoi la Patriarhie. A stat atât pe bancheta din spate, dar și în față, în dreapta șoferului. Acum în dreapta stă Sora Lubomira. Iar la volan - Sora Gerarda.

"Mă simt specială în trafic. Când conduc mașina aceasta, conduc cu recunoștință și bucurie și cu cinstea către Sfântul Părinte. Și așa o să fac și pe mai departe", spune Sora Gerarda.

Vezi și

Când văd inscripțiile de pe mașină, spun ele, oamenii le zâmbesc în trafic. Cu mașina dăruită de Papa Francisc, surorile fac cumpărături, rezolvă probleme administrative și, la nevoie, transportă bolnavii.

"E bucurie și recunoștință la Sfântul Părinte și noi am fost surprinși că am putut să primim acest dar, că am fost aleși", spune Sora Lubomira.

În timpul vizitei Papei Francisc în România, mașina, una fără modificări tehnice sau de securitate speciale, avea la număr de înmatriculare SCV-1, acronimul în latină pentru Status Civitatis Vaticanae. Acum are numere de Timiș.

"Noi așa am decis, să fie mașina aici, în centru tratăm oameni bolnavi săraci, bătrâni de toate felurile și cred că este cel mai potrivit loc ca să fie folosit în intenția Papei Francisc și în amintirea lui", spune Herbert Grün, președintele Caritas Timișoara.

Papa Francisc a fost invitat să viziteze și Dieceza Timișoarei, însă programul încărcat și vârsta înaintată l-au împiedicat să onoreze invitația.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la taxe şi impozite mai mari după alegeri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰