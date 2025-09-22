Antena Meniu Search
Video Mașină lovită și cuprinsă de flăcări în judeţul Bihor. Victimele au ajuns la spital cu răni grave

S-au făcut eforturi disperate pentru salvare a doi tineri, rămaşi captivi într-o maşină cuprinsă de flăcări, într-o intersecţie dintr-o comună din judeţul Bihor. Autorismul a fost cuprins de foc după ce a fost lovit în plin de o altă maşină. 

de Iulia Pop

la 22.09.2025 , 13:59

Şoferul din maşina care a luat foc are 22 de ani, iar cu el în maşină era şi o adolescentă de 17 ani. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că şansa celor doi a fost prezenţa de spirit a martorilor, care au intervenit şi au reuşit să-i scoată din maşina care ardea ca o torţă, înainte de venirea pompierilor.

Starea celor doi tineri

Șoferul de 22 de ani are multiple contuzii și o fractură la femur. Este internat în secția de ortopedie a Spitalului Județean din Oradea și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Fata care era pe scaunul din dreapta, o adolescentă de 17 ani, are, de asemenea, multiple contuzii la nivelul membrelor, precum și un traumatism craniocerebral. Este internată în secția de neurochirurgie a aceleiași unități medicale.

Mașina în care se aflau cei doi a fost lovită violent de un alt autoturism, al cărui șofer nu a oprit la indicatorul "STOP" dintr-o intersecție. Imediat după impactul extrem de puternic, mașina tinerilor a fost cuprinsă de flăcări.

Putem spune, în acest caz, că intervenția localnicilor, așa cum se poate observa și în imaginile surprinse de camerele de supraveghere, a făcut diferența între viață și moarte.

Poliția continuă ancheta într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

Iulia Pop
Iulia Pop

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

accident bihor incendiu
