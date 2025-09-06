Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Maşină mistuită de flăcări, în drumul spre Rânca. În autoturism se aflau două persoane

O maşină s-a făcut scrum, în judeţul Gorj, pe drumul spre Rânca. În momentul izbucnirii flăcărilor în autoturism se aflau două persoane, care din fericire, au reuşit să iasă la timp. Cauza probabilă a incendiului a fost un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

de Redactia Observator

la 06.09.2025 , 10:21

„În jurul orei 12.15 am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență, generată de un incendiu izbucnit la un autoturism pe DN 67C, pe raza orașului Novaci. La fața locului s-a deplasat o autospecială de lucru cu apă și spumă din cadrul Stației de Pompieri Novaci, echipajul de intervenție constatând că incendiul se manifestă generalizat la autoturism. Colegii noștri au intervenit pentru lichidarea incendiului în limitele găsite.

Din fericire, cei doi ocupanți ai autoturismului nu au suferit leziuni, iar cauza probabilă de producere a incendiului este de natură electrică, mai exact un cablu electric defect sau neizolat corespunzător”, potrivit reprezentanților ISU Gorj.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masina flacari gorj ranca
Înapoi la Homepage
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Comentarii


Întrebarea zilei
La şcoala copilului vostru se poartă uniformă?
Observator » Evenimente » Maşină mistuită de flăcări, în drumul spre Rânca. În autoturism se aflau două persoane