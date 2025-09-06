O maşină s-a făcut scrum, în judeţul Gorj, pe drumul spre Rânca. În momentul izbucnirii flăcărilor în autoturism se aflau două persoane, care din fericire, au reuşit să iasă la timp. Cauza probabilă a incendiului a fost un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

„În jurul orei 12.15 am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență, generată de un incendiu izbucnit la un autoturism pe DN 67C, pe raza orașului Novaci. La fața locului s-a deplasat o autospecială de lucru cu apă și spumă din cadrul Stației de Pompieri Novaci, echipajul de intervenție constatând că incendiul se manifestă generalizat la autoturism. Colegii noștri au intervenit pentru lichidarea incendiului în limitele găsite.

Din fericire, cei doi ocupanți ai autoturismului nu au suferit leziuni, iar cauza probabilă de producere a incendiului este de natură electrică, mai exact un cablu electric defect sau neizolat corespunzător”, potrivit reprezentanților ISU Gorj.

