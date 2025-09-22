Momente de groază surprinse, ieri, în timpul unei competiţii de maşini, pe Aeroportul Internaţional din Arad. O maşină care rula cu peste 300 km pe oră s-a rostogolit de 10 ori şi, imediat după, a fost cuprinsă de flăcări uriaşe, totul sub privirile terifiate ale participanţilor.

Accidentul a avut loc în timpul unei probe de viteză - la scurt timp de la start, un cauciuc a explodat, iar bolidul a ieşit de pe pistă în câmp.

Ca prin minune, pilotul polonez, de 40 de ani, a scăpat cu viaţă. Ba mai mult a ieşit cu propriile forţe din maşina mistuită de foc.

Incendiul a fost stins imediat de pompierii arădeni, iar sportivul a fost transportat la spital. Nu a suferit arsuri, ci doar răni uşoare, aşa că a fost externat după doar câteva ore.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰