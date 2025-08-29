Au fost momente de panică în judeţul Bacău, după ce o maşină a fost cuprinsă de flăcări şi aproape a explodat. Incidentul a avut loc pe un bulevard din Oneşti, iar bubuitura puternică i-a alertat pe trecători, care au sunat disperaţi la 112.

Clipe de groază pe un bulevard din Oneşti, judeţul Bacău. O maşină a luat foc şi a fost la un pas să sară în aer. Bubuitura puternică i-a speriat pe trecători, care au sunat imediat la 112.

Pompierii au ajuns rapid şi au găsit autoturismul făcut praf. Maşina era înghiţită de flăcări, iar fumul negru şi gros se împrăştiase în toată zona.

Din fericire, niciun om nu a fost rănit, iar incendiul a fost stins înainte să se extindă la vehiculele din apropiere.

