Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Maşină transformată în torţă pe un bulevard din Oneşti. Explozia a fost evitată în ultimul moment

Au fost momente de panică în judeţul Bacău, după ce o maşină a fost cuprinsă de flăcări şi aproape a explodat. Incidentul a avut loc pe un bulevard din Oneşti, iar bubuitura puternică i-a alertat pe trecători, care au sunat disperaţi la 112.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 08:12

Clipe de groază pe un bulevard din Oneşti, judeţul Bacău. O maşină a luat foc şi a fost la un pas să sară în aer. Bubuitura puternică i-a speriat pe trecători, care au sunat imediat la 112.

Pompierii au ajuns rapid şi au găsit autoturismul făcut praf. Maşina era înghiţită de flăcări, iar fumul negru şi gros se împrăştiase în toată zona. 

Din fericire, niciun om nu a fost rănit, iar incendiul a fost stins înainte să se extindă la vehiculele din apropiere.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masina incendiata bacau flacari pompieri explozie accident
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport?
Observator » Evenimente » Maşină transformată în torţă pe un bulevard din Oneşti. Explozia a fost evitată în ultimul moment