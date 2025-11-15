Antena Meniu Search
Un constănţean s-a trezit cu maşina făcută scrum şi dă vina pe iubitul fostei soții, un bărbat însurat

Incendiu cu iz de telenovelă în județul Constanța! Mașina unui bărbat s-a făcut scrum, iar proprietarul este convins că nu a fost un incident nefericit.

de Redactia Observator

la 15.11.2025 , 09:07

Îl acuză direct pe actualul iubit al fostei soții, un bărbat însurat, despre care spune că ar fi vrut să se răzbune, după ce amenințase că îi dezvăluie aventura soției legitime.

Iar suspiciunile nu sunt lipsite de temei: pompierii exclud varianta unui scurtcircuit, iar victima povestește că a văzut o persoană fugind de la fața locului chiar înainte ca mașina să fie cuprinsă de flăcări.

