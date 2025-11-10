Un milionar rus a murit ars de viu în Lamborghiniul său. Teancuri de bani, împrăştiate pe autostradă

Un milionar rus din domeniul criptomonedelor a murit într-un accident tragic pe o autostradă din Moscova. Teancuri de bani au fost împrăștiate pe drum, după accidentul mortal, relatează The Sun.

Alexei Dolgikh, în vârstă de 36 de ani, conducea un Lamborghini Urus în valoare de 375.000 de euro, cu o viteză de 150 km/h, când a pierdut controlul și a lovit o barieră de protecție.

Mașina a fost aruncată cu susul în jos în jurul orei 1:30 dimineața, când s-a răsturnat şi a luat foc. Părţi ale maşinii au zburat peste un pod, iar teancuri de bani au fost împrăştiate pe şosea.

2 morţi şi 2 pasageri în stare critică

Omul de afaceri era în maşină împreună cu 3 prieteni. El şi unul dintre pasageri, Ivan Solovyov, au murit pe loc în accidentul din zona Molzhaninovo. Ceilalţi 2 pasageri, Nikita Tezikov, în vârstă de 21 de ani, și Kirill Mochalov, în vârstă de 22 de ani, au fost duși de urgență la spital cu răni grave, dar au supraviețuit în mod miraculos, potrivit The Sun.

Inspectoratul de Stat pentru Trafic a confirmat că Dolgikh a pierdut controlul când a lovit bariera, provocând răsturnarea mașinii. Incendiul a izbucnit în câteva secunde.

Procuratura din Moscova a declarat: "Conform informațiilor preliminare, noaptea, pe Autostrada Internațională, șoferul unui Lamborghini a lovit un obstacol, după care vehiculul s-a răsturnat și a luat foc. În urma accidentului, doi tineri au murit, iar alți doi au fost spitalizați cu răni."

Alexei Dolgikh era pe lista neagră a băncilor

Potrivit The Sun, Dolgikh a fost trecut pe lista neagră a băncilor ruseşti în ultimele luni, "din cauza suspiciunilor de spălare de bani". De când şi-a achiziţionat Lamborghiniul, în urmă cu doar 15 luni, acumulase un total de 586 de amenzi, majoritatea emise pentru depăşirea vitezei legale.

