România s-a transformat zilele acestea într-un parc auto de lux. Maşini de sute de mii de euro au defilat pe străzile din Bucureşti şi Craiova. Au turat motoarele într-o cursă exclusivistă, în care milionarii lumii se urcă la volanul supercarurilor şi străbat aproape 5.000 de kilometri. La evenimentul de anul acesta a avut loc şi o premieră mondială.

Un hypercar a fost dezvelit în premieră mondială în Piaţa Constituţiei. Maşina suedezilor de la Koenigsegg, modelul Jesko "Cobyx", este o apariție pe cât de rară, pe atât de spectaculoasă. Sunt doar 125 exemplare în întreaga lume, iar preţul unui bolid costă peste 4 milioane de dolari.

Maşini de milioane şi-au turat motoarele în faţa Palatului Parlamentului. Spectacolul a adunat sute de oameni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Dj celebri, influenceri şi câştigători ai premiilor Grammy au venit la Bucureşti în celebra Cursă Gumball 3000.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De la Bucureşti, cele peste 100 de maşini de milioane au accelerat spre Craiova unde au defilat în faţa spectatorilor care se visau la volanul supercarurilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Raliului anual Gumball 3000 este cunoscut ca o cursă exclusivistă. A avut loc prima dată în 1999 la inițiativa antreprenorului britanic Maximillian Cooper. În fiecare an este un traseu diferit. Anul acesta, maşinile au plecat din Istanbul şi linia de finish este în Ibiza. Printre participanţi este şi James William Walker, celebrul creator de conținut britanic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Milonarii lumii au fost impresionaţi de români.

"Oamenii sunt foarte amabili, simpatici şi suntem fericiţi să împărtăşim momente cu românii", a mărturisit unul dintre participanţii la cursă.

Participanţii plătesc 40 de mii de lire ca să defileze la volanul maşinilor lor de milioane. Ultima dată când această caravană a mașinilor exclusiviste a ajuns în România a fost în 2016, când Bucureștiul a fost chiar linia de sosire a cursei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰