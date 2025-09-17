Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor

Anchetă de amploare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un videoclip arată cum angajații unei firme de handling aruncă bagajele călătorilor parcă special ca sa le distrugă. Autoritățile anchetează si lucrătorii filmaţi ar putea fi daţi afară.

Sunt imagini filmate pe aeroportul din Cluj Napoca. Bagajele călătorilor sunt aruncate, fără nicio grijă pentru lucrurile oamenilor, de pe bandă în mașina menită, teoretic, să le transporte în siguranţă la cală. Aproape toate trollerele erau învelite cu folie groasă de plastic, semn că, cel mai probabil, pasagerii ar mai fi trecut prin astfel de momente.

"Sunt manevrate foarte prost. Este o bataie de joc faţă de pasageri. Am lucruri la care ţin foarte mult şi îmi este teama să nu le pierd. Plătim pentru aceste servicii, asta nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal sa se distrugă bunurile", a declarat o tânără.

"Ar trebui ca bagajele să fie manevrate cu cu mai mare atentie şi ar trebui ca lucrurile sa ajungă în siguranţă. Prefer sa nu iau bagaj la cală, platesc un bagaj pentru cabina mai mare", a declarat o altă pasageră.

Articolul continuă după reclamă

Consiliul Judeţean, care finanţează aeroportul, a cerut o anchetă, iar cei doi angajaţi din imagini riscă să fie daţi afară.

Reacţia conducerii aeroportului

"Li s-a suspendat permisul de acces în acest moment. A fost notificată firma de handling cu privire la rezilierea contractului în cazul în care mai sunt abateri repetate. Aşteptăm finalizarea investigaţiei interne care va dura vreo săptămână", spune David Ciceo, directorul Aeroportului.

"Companiile aeriene, la solicitările pasagerilor, vor trebui să-i despăgubească pe acei pasageri pentru că unele bagaje sunt sparte, deteriorate", a declarat Cătălin Ilie, managerul companiei de handling.

Păgubiţii pot depune solicitările la biroul de obiecte pierdute pentru a-şi recupera banii de la compania aeriană.

