Liderul unei superputeri recunoaște că a greșit strategia economică. Pur și simplu am eșuat, economia noastră a stagnat, nu mai putem continua așa, a spus cancelarul german Friedrich Merz.

Liderul german a ținut un discurs în timpul căruia a recunoscut greșelile strategice ale Germaniei, potrivit Clash Report.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus că "dezvoltarea noastră economică a stagnat ani de zile, cel puțin șapte ani, în timp ce alte țări din jurul nostru se dezvoltă, unele în mod semnificativ."

"Ne așteptăm la o creștere potențială de mai puțin de jumătate de procent pentru următorii ani. Pentru țara noastră, pentru prosperitatea noastră, pentru economia noastră, acest lucru este pur și simplu prea puțin", a spus Merz.

El a recunoscut că proiectul economic a eșuat.

"Pur și simplu am eșuat să ne modernizăm țara. Germania trebuie să-și revină. Nu putem continua așa cum am făcut-o în ultimii 20 de ani. Peste 100.000 de locuri de muncă din industrie dispar în Germania în fiecare an", a mai spus liderul german.

Totodată, cancelarul a recunoscut că promisiunile nu au avut acoperire.

"Promisiunea că haosul geopolitic nu va avea niciun impact asupra politicii sociale a fost prea optimistă. Va trebui să stabilim priorități. Nu vom mai putea face totul dintr-o dată", a precizat Merz, conform sursei menționate.

