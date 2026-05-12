Scandal în Spania. Guvernul ar fi deturnat peste 10 mld. € din fondurile europene pentru combaterea pandemiei

Presa spaniolă relatează că fonduri europene în valoare de peste 10 miliarde de euro, destinate inițial redresării post-pandemie, ar fi fost redirecționate către acoperirea unor deficite bugetare și cheltuieli sociale în timpul guvernului condus de Pedro Sánchez. Informațiile, publicate de "El Mundo", au stârnit controverse la nivel european, în contextul în care autoritățile sunt acuzate că au modificat destinația unor sume din planul de redresare "NextGenerationEU", ceea ce a determinat reacții dure din partea organizațiilor de transparență și a contribuabililor europeni.

Conform rapoartelor, peste zece miliarde de euro de la Bruxelles, inițial destinate să abordeze consecințele pandemiei de coronavirus, ar fi fost folosite pentru a acoperi deficitele bugetare. Acest lucru a fost relatat, printre altele, de ziarul "El Mundo", care citează o listă de "propuneri de modificare a bugetului" trimise de Ministerul Finanțelor Camerei Deputaților din Spania, listă pe care redacția a putut să o examineze, transmite Mediafax.

Printre altele, 2,39 miliarde de euro ar fi fost transferate către fondul de pensii al funcționarilor publici și către fondul minim de pensii al sistemului de asigurări sociale la sfârșitul anului 2024, după ce pandemia de COVID-19 se atenuase deja. Ministerul de Finanțe spaniol a confirmat această tranzacție.

În anul următor, alte 8,5 miliarde de euro, destinate inițial transformării industriale a Spaniei, ar fi fost transferate către sistemul de asigurări sociale.

Potrivit "El Mundo", suma totală ar putea fi chiar mai mare, iar guvernul nu a comentat încă suma discutabilă de 3 miliarde de euro alocată pensiilor funcționarilor publici în 2025.

În urma izbucnirii pandemiei de COVID-19, Uniunea Europeană a lansat Fondul european de redresare "NextGenerationEU" (NGEU) în vara anului 2020, ca răspuns al UE la criză.

Obiectivele sale includeau consolidarea "rezilienței economice" și promovarea "creșterii durabile". Din cauza răspunderii comune a statelor membre pentru obligațiunile corespunzătoare, NGEU a fost considerat controversat încă de la început.

În urma relatărilor despre deturnarea fondurilor din Spania, Federația Europeană a Contribuabililor a descris situația în atenția ziarului german "Bild" drept un "scandal de maximă importanță". Michael Jäger, președintele organizației, a declarat ziarului: "Solicităm clarificări, dezvăluiri complete, recuperarea fondurilor și urmărire penală".

