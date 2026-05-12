Tatăl care şi-a înfometat şi bătut copiii, condamnat la 5 ani de închisoare. Le va plăti 200.000 de lei daune

Un bărbat din judeţul Arad, acuzat că şi-a terorizat propriii copii prin bătăi, înfometare şi interzicerea accesului la şcoală, a fost condamnat la cinci ani şi patru luni de închisoare cu executare. Instanţa a decis şi plata unor daune morale de 200.000 de lei către cei doi minori, după un caz care a şocat comunitatea din comuna Bârsa.

de Larisa Andreescu

la 12.05.2026 , 12:36
Tatăl care şi-a înfometat şi bătut copiii, condamnat la 5 ani de închisoare. Le va plăti 200.000 de lei daune
Un bărbat din judeţul Arad, care anul trecut a fost arestat preventiv după ce copiii familiei au obţinut ordin de protecţie împotriva ambilor părinţi, acuzând că au fost abuzaţi prin bătăi, înfometări sau interzicerea accesului la şcoală, a fost condamnat în primă instanţă la cinci ani şi patru luni de închisoare, dar şi la plata a 200.000 de lei daune către cei doi minori.

Cazul a ajuns în atenţia anchetatorilor în luna mai 2025, când un băiat de 15 ani din satul Hodiş, comuna Bârsa, a fost dat dispărut.

Băiatul a fost găsit, iar în presă au fost publicate semnalmentele sale. El le-a povestit însă poliţiştilor că a fost nevoit să fugă de acasă, susţinând că părinţii îl băteau, îl înfometau, îl trimiteau forţat la muncă şi nu îl lăsau să meargă la şcoală. El a povestit că şi sora sa mai mică, de 13 ani, era supusă la aceleaşi tratamente.

Copiii au fost preluaţi imediat de autorităţi şi au obţinut în instanţă ordin de protecţie împotriva părinţilor.

Ulterior, tatăl celor doi copii a fost arestat preventiv, în timp ce mama copiilor a fost cercetată în stare de libertate. Ambii părinţi au fost cercetaţi pentru rele tratamente aplicate minorilor şi violenţă în familie.

Bărbatul le va plăti 200.000 de lei daune copiilor

Minorii au fost preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) şi au fost puşi sub protecţie într-un centru al unei fundaţii.

"Situaţia este una extrem de gravă, pentru că aceşti copii au fost abuzaţi fizic, psihic, social, economic de către propriii părinţi", declarase, la acea vreme, Crina Stan, psiholog al DGASPC Arad.

La un an distanţă, Judecătoria Lipova a decis condamnarea celor doi părinţi. Tatăl a fost condamnat la câte doi ani de închisoare pentru fiecare copil, la infracţiunea de violenţă în familie, dar a mai primit şi o pedeapsă de trei ani pentru rele tratamente aplicate minorului. Instanţa a aplicat cea mai grea pedeapsă, aceea de trei ani, la care a adăugat o treime din celelalte pedepse, rezultând cinci ani şi patru luni de închisoare cu executare.

Bărbatul va trebui să plătească fiecărui copil câte 100.000 de lei daune morale.

Pe de altă parte, mama a fost achitată de acuzaţia de rele tratamente aplicate minorului, dar a fost condamnată la un an şi patru luni de închisoare, cu suspendare şi un termen de supraveghere de doi ani, pentru violenţă în familie.

Sentinţa este cu drept de apel în zece zile de la comunicare. 

Larisa Andreescu
Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

arad tata copii terorizati
