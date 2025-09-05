O doctoriță de 55 de ani din Timiş a fost pusă în arest la domiciliu după ce ar fi luat mită de la peste 30 de pacienți, timp de mai bine de un an. Procurorii spun că femeia, medic pneumolog la spitalul din Făget, cerea sume cuprinse între 50 şi 4.000 de lei atât pentru consultații și tratamente cât și pentru acordarea ilegală a concediilor medicale. Șpăgile erau primite în lei dar și în euro, spun anchetatorii.

Magistraţii de la Tribunalul Timiş au luat măsura arestului la domiciliu pentru o femeie, medic la Spitalul orăşenesc din Făget, după ce aceasta a luat mită de la 32 de pacienţi. Sumele primite variau între 50 de lei şi 4.000 de lei şi erau încasate pentru consulturi sau chiar eliberarea de concedii medicale ilegale.

Şpaga, cerută de la 32 de pacienţi timp de un an

Potrivit procurorilor, medicul de la Spitalul din Făget a luat mită de la 32 de pacienţi, în perioada iunie 2024 – 29 august 2025. "În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în perioada iulie 2024 – 29 august 2025, în calitate de medic primar în cadrul Spitalului Orăşenesc Făget – Compartimentul Pneumologie, inculpata a primit în repetate rânduri, respectiv de la un număr de 32 de pacienţi, sume cuprinse între 50 lei şi 4.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv eliberarea unor concedii medicale sau a altor înscrisuri medicale", se arată într-un comunicat de presă, de joi, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Articolul continuă după reclamă

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au solicitat Tribunalul Timiş arestarea preventivă a femeii, însă judecătorii au respins propunerea şi au dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu începând din 4 septembrie 2025, până în 3 octombrie 2025, inclusiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰