Incident de securitate la Ambasada Rusiei. Un bărbat aflat sub influenţa drogurilor ar fi încercat să intre cu maşina în poarta Ambasadei Rusiei. A fost oprit la timp de jandarmul de la pază, care l-a somat verbal. Şoferul a încercat ulterior să fugă, dar a fost prins. Cercetările au arătat că bărbatul este un renumit medic stomatolog. La testarea DrugTest el a ieşit şi pozitiv la două substanţe interzise. Medicul a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice. Contactat de echipa Observator, stomatologul a spus că totul e o mizerie, bazată pe zvonuri.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă gestul bărbatului a fost unul intenționat sau dacă este doar rezultatul consumului de substanțe interzise. Totul s-a întâmplat în această dimineață, în fața Ambasadei Rusiei, în jurul orei 3:00.

Bărbatul, medic stomatolog, a venit cu mașina, a virat brusc și a încercat să intre în zona de acces a ambasadei însă a fost blocat de jandarmul care se afla în post. În momentul în care a văzut că erau chemate întăriri, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost oprit de echipajele care veneau în sprijin.

A fost testat cu aparatul DrugTest care a indicat prezenţa a două substanțe interzise.

Bărbatul a fost condus la sediul INML, acolo unde i s-au luat probe de sânge care vor indica cu exactitate dacă se afla sub influența substanțelor interzise.

Individul avea permisul suspendat şi un ordin de protecţie emis pe numele lui

Individul avea și permisul suspendat după mai multe greșeli pe care le-a făcut în trafic, însă avea dovadă de conducere până la sfârșitul acestei luni.

Nu este primul incident în care medicul stomatolog este implicat. În urmă cu doar câteva săptămâni, fusese vizat de un ordin de protecție emis de judecătoria Pitești după un conflict cu un coleg de breaslă, ordin care încă este în vigoare.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

