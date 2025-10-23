Un șofer a încercat să spargă porțile ambasadei Rusiei la București. Era drogat și fără permis

Noapte tensionată în Bucureşti. Un bărbat aflat sub influenţa drogurilor a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei. A fost oprit la timp de jandarmul aflat în post, imobilizat şi dus la audieri. Testele au arătat că şoferul, un român de 53 de ani, consumase două substanţe psihoactive, iar permisul de conducere îi era suspendat, potrivit News.ro.

"În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu maşina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Jandarmul aflat în postul de pază, l-a somat verbal, reuşind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat", informează, joi dimineaţă, Jandarmeria Capitalei.

Surse au precizat pentru News.ro că incidentul a avut loc la ambasada Rusiei.

Bărbatul, drogat şi cu permisul suspendat

Poliţiştii rutieri ajunşi la locul incidentului au făcut verificări în bazele de date, constatând că bărbatul are permisul de conducere suspendat. Testele pentru droguri au indicat suspiciunea că acesta era drogat, rezultatele fiind pozitive la benzodiazepină şi amfetamină.

Bărbatul, cetăţean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice şi, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare şi dispunerea măsurilor legale.

"Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante", precizează Jandarmeria.

