Summitul de la Casa Albă dedicat educației viitorului s-a încheiat cu o apariție inedită: Melania Trump a fost însoțită de un robot echipat cu inteligenţă artificială. La acest eveniment, România a fost reprezentată de Mirabela Grădinaru. Partenera președintelui Nicușor Dan a purtat o iie creată de o casă de modă românească și a purtat discuții cu primele doamne din Franța, Polonia și Ucraina.

Un pas decisiv spre viitor. În ultima zi a summitului dedicat inteligenţei artificiale şi educaţiei de la Washington, Prima Doamnă a Statelor Unite i-a uimit pe invitaţi când a venit însoţită de un robot echipat cu inteligenţă artificială în sala de conferinţe. "Misiunea noastră de a le oferi copiilor mijloacele necesare prin intermediul tehnologiei și educației este realizabilă. Lumea noastră se transformă, iar prin utilizarea inteligenței artificiale avem acum acces la o bază de cunoștințe care acoperă secole de istorie a umanității", a declarat Melania Trump, prima doamnă a SUA.

Prime Doamne din 45 de ţări, experţi în educaţie şi cele mai mari companii de tehnologie, au participat la eveniment

Prime Doamne din 45 de ţări, experţi în educaţie şi cele mai mari companii de tehnologie, au participat la eveniment. România a fost reprezentată de Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan. "Eu întotdeauna am emoţii, sunt o persoană emotivă, iar ieri, da, emoţiile au fost şi mai mari. A fost o onoare şi mă simt onorată că am putut să reprezint România", a declarat Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Brigitte Macron, Olena Zelenska, soţia lui Volodimir Zelenski, şi prima doamnă a Poloniei. Ele au discutat în privat despre proiecte dedicate educaţiei.

"A fost o atmosferă foarte caldă, primele doamne sunt reale, autentice. Am găsit un numitor comun şi anume cine este viitorul fiecărei ţări sau viitorul nostru. Viitorul nostru sunt copiii şi atunci pentru copii cred că atunci când ne gândim la un proiect şi ulterior implicarea acestuia înseamnă dragoste, înseamnă responsabilitate şi foarte multă deschidere", a declarat Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicuşor Dan. La summitul de la Casa Albă, Mirabela Grădinaru a purtat o ie realizată de o casă de modă românească.

"A încercat să combine Portul tradiţional cu elemente business, pentru că întâlnirea a avut loc la Casa Albă şi împreună cu dumneaei am considerat că este oportun să reprezentăm România mixt. Business şi tradiţional", a declarat Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicuşor Dan. A fost cel mai mare eveniment prezidat de Melania Trump la Casa Albă.

