Un şofer de ride-sharing a produs un accident în lanţ în Timişoara. Pasagera, o tânără de 19, susţine că individul era mai preocupat să îi facă avansuri decât să fie atent la trafic. În timp ce era întors spre bancheta din spate, a uitat de volan şi s-a înfipt puternic în maşina din faţă. Tânăra a fost rănită. A depus plângere, iar individul este acum reţinut.

Fata şi-a comandat cursa după ce a terminat programul la muncă. A urcat în maşina individului de 32 de ani fără să ştie ce o aşteaptă.

"Avansuri adică s-a întors către ea, o pipăia pe picioare, că ştii că eşti frumoasă, nu îmi dai şi mie numărul de telefon, că dar ai iubit? Chestii de astea", a povestit Martin Kristof, tatăl fetei.

Carambol cu trei maşini

Bărbatul nu a văzut că şoferul din faţa lui a oprit. Pentru că nu a frânat, s-a înfipt în autoturism, proiectat la rândul lui într-o a treia maşină.

"Fata era în spatele şoferului, în partea dreaptă, el s-a întors, cu mâna stângă pe volan şi se tot întorcea spre ea, vorbea cu ea şi îi făcea avansuri şi nu a mai fost atent la ce se întâmplă în faţă", a adăugat tatăl victimei.

"În fracţiune de secundă, a venit din spate şi m-a proiectat aproape un metru în maşina din faţa. A coborât fata, era plină de sânge", a mărturisit unul dintre şoferii implicaţi în carambol.

Mesaje disperate trimise tatălui

Chiar înainte de accident, speriată, fata îi trimitea mesaje tatălui ei în care îi spunea că îi este teamă.

"Fata mea nu a avut curaj să îi spună nimic pentru că el fiind destul de mare şi... i-a fost frică, s a speriat. Este afectată, vrem să mergem la psiholog, să facem toate demersurile. Are la cap, are la nas şi buză cum s-a lovit. Acum a primit mesaj de la cei de la Uber că vor să ia legătura cu ea să discute", a precizat tatăl fetei de 19 ani.

Tânăra a depus plângere, iar bărbatul a fost reţinut.

"Poliţiştii Secţiei Urbane Timişoara au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 32 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală", potrivit Aurorei Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiş.

Ancheta companiei de ride-sharing

Compania de ridesharing a transmis că incidentul este inacceptabil şi a fost deschisă o anchetă internă. Bărbatul a fost suspendat. Şoferii de pe platformă sunt obligaţi să aibă cazierul curat. Şi pasagerii trebuie să fie atenţi la mai multe detalii.

"Ceea ce s-a întâmplat la Timișoara este inacceptabil. Siguranța este tratată cu maximă seriozitate. Prin urmare, desfășurăm o investigație internă privind incidentul. Pe durata acestei proceduri, contul șoferului în cauză a fost suspendat. (...) Procesul de verificare este continuu, cu re-verificări periodice și monitorizare permanentă, acolo unde legea permite", se arată într-un comunicat emis de compania de ride-sharing.

