Lipsa meseriaşilor devine o problemă tot mai acută după desfiinţarea şcolilor profesionale. Doar jumătate din locurile de la colegiile tehnologice sunt ocupate. Obişnuinţa de a cumpăra haine şi încălţiminte ieftine, pe care le aruncăm când se strică, pun în pericol croitoresele şi cizmarii.

"Nu, chiar n-am auzit cizmar, n-am auzit. Nu, niciun caz. Păi, nu știu, în zilele noastre nu vor oamenii să devină cizmari sau croitori, vor o carieră din care se fac bani mulți și ușor" a explicat un tânăr.

Doar câțiva meșteri cu experiență de zeci de ani mai țin tradiţia în picioare. Cizmar de 35 de ani, Vasile îşi aduce aminte şi acum începuturile în breaslă.

"Aveam vreo 25 de ani. Cam așa. M-am dus să mă fac jandarm. De-abia m-am trecut în rezervă din armată și socrul meu de meserie era cizmar. Și m-a făcut să mă răzgândesc, si m-am dus la cizmărie" a povestit Vasile, cizmar de meserie.

Meşterii îşi amintesc cu plăcere de zilele în care meseria lor era practicată

Vasile își amintește cu zâmbetul pe buze de Olimpiada din 2004, când a lucrat pentru mari personalităţi.

"Am făcut încălţăminte de damă pentru toate sportivele din România. Mi-aduc aminte că doamna Lipă purta 42 […] Atunci era bănos. foarte, foarte bănos. Acum, nu prea. Am învățat și eu câțiva copii de-a lungul timpului și niciunul nu mai e în domeniu" şi-a amintit Vasile.

Într-un atelier, reparaţiile durează între cinci minute şi câteva zile.

"Imi place ce fac, e ok. Da, nu știu, aș recomanda să mai învețe și astăzi copiii, să fie la școli, nu știu, trebuie promovat într-un fel, pentru că așa să aducem de afară…" a spus doamna Olga, cizmar şi dânsa.

Croitoresele, în aceeaşi situaţie

Din garda veche fac parte şi croitoresele. Cristina croieşte haine pentru bucureşteni din 1990.

"Mi-a placut foarte mult masina de cusut, si am vrut sa invat la masina de cusut, mi-a placut foarte mult si meseria in sine. Imi place foarte mult ce fac. Tineretul cred că mai mult preferă să arunce și să nu repare. Nu știu unde se va ajunge" a spus croitoreasa Cristina.

"Şcolile astea profesionale care trebuie încurajate cât mai mult. Și cred că tinerii sau cei care își doresc să facă astfel de meserii trebuie să știe că se câștigă bani din asta, e o meserie onorabilă" a spus croitoreasa Oana.

Disparţia meseriilor tradiţionale ne face dependenţi, în unele cazuri, de îmbrăcăminte şi încălţăminte de serie, ieftine, dar de slabă calitate.

