Video Michelle Obama, aplaudată la scenă deschisă de mii de oameni în Bucureşti

Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a participat la un eveniment internaţional dedicat inovaţiei din Bucureşti. Ea a fost primită în ropotele de aplauze a 2.000 de participanţi.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 20:17

Michelle Obama a avut un discurs de o oră despre leadership, despre echilibrul dintre viaţa personală şi cea profesională, dar şi despre discriminarea între rase şi între sexe.

Preţurile biletelor au pornit de la 350 de euro, dar, chiar şi aşa, sute de oameni au stat la coadă cu o oră înainte de discursul fostei prime doamne pentru a fi siguri că nu vor rata momentul.

Această vizită marchează un moment cultural și diplomatic important, prezența lui Michelle Obama subliniind rolul tot mai mare al României în găzduirea dialogurilor internaționale privind provocările globale și leadershipul.

