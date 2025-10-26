Un microbuz de marfă încărcat cu peste 27.000 de pachete de ţigări, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, a fost urmărit în trafic de poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei, iar şoferul a abandonat vehiculul, însă a fost prins şi reţinut pentru 24 de ore.

Potrivit unui comunicat de presă transmis duminică de Poliţia de Frontieră, în timpul unei acţiuni pentru combaterea contrabandei cu ţigări, poliţiştii de frontieră au observat în trafic, în municipiul Sighetu Marmaţiei, o autoutilitară cu număr de Franţa care circula cu viteză.

Ţigările au fost confiscate, iar autoutilitara a fost indisponibilizată până la finalul anchetei

"S-au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control a acesteia, însă, la observarea patrulei Poliţiei de Frontieră, conducătorul auto a ignorat semnalele şi a ocolit echipajul de control, mărind viteza de deplasare. S-a trecut la urmărirea vehiculului, iar la scurt timp acesta a intrat în curtea unui imobil cu porţile deschise. Şoferul a abandonat autoutilitara şi a încercat să fugă prin spatele caselor, însă a fost prins de poliţiştii de frontieră", se arată în comunicat.

Şoferul, în vârstă de 25 de ani, este din judeţul Maramureş, iar în timpul verificărilor a spus că îi este rău şi a fost transportat la spital. Totuşi, după evaluarea medicală, medicul de gardă a constatat că nu are probleme de sănătate, astfel că poliţiştii de frontieră l-au adus la sediu pentru continuarea cercetărilor. În urma verificării autoutilitarei, au fost descoperite 55 de baxuri conţinând 27.479 de pachete de ţigări, în valoare totală de 531.000 de lei (aproximativ 106.000 de euro). Tânărul este cercetat pentru contrabandă şi a fost reţinut pentru 24 de ore. Ţigările au fost confiscate, iar autoutilitara a fost indisponibilizată până la finalul anchetei.

